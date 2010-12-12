-YUNANİSTAN'DA KRİZ HAVA-DENİZ KUVVETLERİNİ DE VURDU ATİNA (A.A) – 12.12.2010 - Yunanistan'da ekonomik krizin, orduda mühimmat ve yakıt sıkıntısına yol açtığı, bazı savaş uçakları ve savaş gemilerinin bu yüzden görev yapamaz duruma geldiği bildirildi. Atina'da yayımlanan Tipos tis Kiryakis gazetesi, "Ege'de kullanım tarihi geçmiş mermilerle hava savaşı" başlıklı haberinde, "Ülkedeki ekonomik sorunlar yüzünden cephane stokunu yenileyemeyen Yunan Hava Kuvetleri'ne ait bazı savaş uçaklarının, Ege'de kullanım tarihi sona ermiş olan mermilerle tehlikeli bir biçimde uçtuklarını" yazdı. Tipos tis Kiryakis gazetesinin, edindiği "güvenilir bilgelere" dayandırarak verdiği haberinde, "Yunan Hava Kuvvetleri'ndeki 20 adet Miraj2000 tipi savaş uçaklarında hedef tahribatı için kullanılan S-530D ve IR Magic tipi radarlı mermilerin son kullanım tarihlerinin 2010 yılının başında itibaren sona erdiği, ülkedeki ekonomik krizle de yenilerinin satın alınmasının şimdilik mümkün olmadığı" ifade edildi. "Yunan savaş uçaklarının, Ege'de tam teçhizatlı Türk uçaklarını tanımlayarak geri çevirmek için, kullanım tarihi geçmiş mermilerle uçuyor" ifadesine yer verilen haberde, "Bu mermilerin ateşlenmesi durumunda, fırlatılmadan uçakta patlaması ya da yanlış hedefi vurma olasılığı bulunduğu" bildirildi. Gazete haberinde ayrıca, "kriz nedeniyle yakıt ve yedek parça sıkıntısı çeken Yunan Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemilerinin de limanlarda bağlı olarak bekletildiğini, Ege'de dolaşan bazı savaş gemilerinin de sistemlerindeki sorunlar ve eksiklikler yüzünden görevlerini yerine getiremeyecek durumda bulundukları" kaydedildi. Bu arada, Yunan basınında daha önce çıkan haberlerde, ekonomik kriz yüzünden Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın 5 yıl içinde tamamlanacak bir planla orduda yüzde 25'lik bir azalmaya gideceği bildirilmişti.