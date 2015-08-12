Yunanistan'da kritik oylama



Uluslararası alacaklılar ile Yunan hükümetinin Yunanistan'a üçüncü yardım paketi çerçevesinde yeni yardımlar yapılması konusunda dün prensipte anlaştığı açıklanmıştı. Ancak yardım paketinin yürürlüğe girebilmesi için Yunan meclisinin onayı gerekiyor.

Avrupa Komisyonu'nun bir sözcüsü, "teknik düzlemde üzerinde varılan anlaşmadan sonra şimdi de siyasi düzlemde anlaşmaya gerek olduğu" yorumu yapmıştı.

Yunan hükümet çevrelerinden alınan bilgilere göre, Yunanistan'da kader oylaması perşembe günü yapılacak. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın uluslararası alacaklılar ile varılan anlaşmaya meclisten onay çıkması için kendi partisi Syriza'dan milletvekillerini ikna etmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Syriza'da sol kanat ile partinin diğer kanadı arasındaki bölünme derinleşiyor. Partinin sol kanadı, oylamada "hayır" oyu kullanacaklarını ve tasarruf önlemlerini reddeceklerini şimdiden ilan etti. Haziran ayında yeni tasarruf programının oylandığı sırada da sol kanat "hayır" oyu kullanmış, program muhalefetin desteği ile meclisten geçebilmişti.

Yunan parlamentosundaki oylamadan sonra Euro Bölgesi ülkelerinin de cuma günü yardımlara yeşil ışık yakması bekleniyor. Federal meclis ve diğer Euro Bölgesi ulusal parlamentolarının da yeni yardım paketini onaylaması gerekiyor.

Tsipras-Merkel görüşmesi

Öte yandan prensip anlaşmasının ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Yunan hükümet kaynaklarına göre, Tsipras Merkel'i uluslararası alacaklılar ile Yunan hükümeti arasında prensipte anlaşmaya varıldığı konusunda bigilendirdi. İki liderin, anlaşmanın ayrıntılarının yanı sıra Yunanistan için geçiş dönemi finansmanı konusunu da ele aldığı açıklandı. Müzakerelerin devam etmesi halinde Yunanistan'ın geçiş dönemi finansmanına ihtiyacı olabileceği ihtimaline dikkat çekiliyor.

Yunan "Kathimerini" gazetesinde yer alan habere göre, uluslararası alacaklılar 86 milyar euro hacminde olması planlanan üçüncü yardım programı için sert tasarruf tedbirlerinin hayata geçirilmesini talep ediyor. Bu tedbirler arasında, armatörler için vergilerin yükseltilmesi, vergi kaçakçılığı ile mücadelenin yoğunlaştırılması, çiftçiler ve adalara uygulanan vergi kolaylıklarının kaldırılması gibi önlemler bulunuyor.