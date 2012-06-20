Yunanistan'da koalisyon hükümeti kuruldu

Yunanistan Sosyalist Partisi Pasok lideri Evangelos Venizelos Yunanistan'da yeni bir koalisyon hükümetinin kurulduğunu açıkladı.

Venizelos seçimlerden az farkla galip ayrılan muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi lideri Antonis Samaras ile görüştükten sonra ''Yunanistan'ın bir hükümeti var'' dedi.

BBC Atina muhabiri Mark Lowen yeni hükümetle ilgili detayların günün ilerleyen saatlerinde açıklanacağını söyledi.

Demokratik Sol Parti'nin de Pasok ve Yeni Demokrasi ile birlikte koalisyonda yer alacağı düşünülüyor.

Partinin lideri Fotis Kouvelis ''Kurulacak hükümete güven oyu verme kararı aldık'' dedi.

Koalisyonu oluşturacak üç partinin üçü de Yunanistan’ın Euro’da kalmasını ama AB ve IMF tarafından verilen kurtarma paketlerinin koşullarını yeniden görüşülmesini istiyor. Fakat hangi koşulların değiştirileceği konusunda partilerin istekleri farklı.

Bu isteklere rağmen Avrupa’daki liderler paketlerin değiştirilmesinin neredeyse imkânsız olacağını belirtirken, yeni hükümetin nasıl 2014 yılına kadar 11,7 milyar Euroluk kesinti yapacağının detaylarının açıklanmasını istiyor.

Pazar günü yapılan seçimde 300 koltuğu olan mecliste Yeni Demokrasi 129 koltuk; kurtarma paketi karşıtı Syriza 71, Pasok 33, Demokratik Sol da 17 koltuk kazandı.

Hükümet kurun baskısı

Dünya liderleri Yunanistan’da hızlıca hükümet kurulmasını istiyor.

Salı günü meclisteki üç partiyle görüştükten sonra konuşan Pasok lideri Venizelos, hükümetin ivedilikle kurulması gerektiğini söylemişti.

Samaras’ın Çarşamba günü hükümet kuramaması durumunda, hükümeti kurma görevi önce Syriza’ya, sonra da Pasok’a verilecek.

Fakat Syriza lideri Alexis Tsipras görevin verilmesi durumunda bunu geri çevireceğini; Yeni Demokrasi tarafından kurulan bir hükümette de yer almayacaklarını açıkladı.

IMF ve AB Yunanistan’a 2010 yılında 110 milyar Euro değerinde; 2011’de de 130 milyar Euro değerinde iki kurtarma paketi verdi. Bu paketler ise kemer sıkma önlemlerinin alınmasını istiyordu.

Yunanistan’ın özel yatırımcılara 170 milyar Euro değerindeki borcu ise silinmişti.

Kurtarma paketi: Yunanistan’ın vaatleri

Bu sene 15 bin kamu görevini sonlandıracak

2015 yılına kadar 150 bin kamu görevi sonlanacak

Asgari maaş %22 düşürülüp ayda 600 Euro’ya indirilecek

Emekli maaşları bu sene 300 milyon Euro düşürülecek

Harcamalarda 3 milyar Euro’luk düşüş sağlanacak

İşe alım ve kovulmayı kolaylaştırmak için iş kanunlarında değişiklik

Vergiler daha verimli toplanacak

2015 yılına kadar 15 milyar Euroluk özelleştirme yapılacak

Sağlık, turizm ve emlak gibi mesleklerde rekabet sağlanacak

Yunanistan 2020 yılına kadar borç miktarını GSYİH’nın % 116’sına çekecek.