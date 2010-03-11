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Dünya

Yunanistan'da 'kemer sıkma'ya tepkiler şiddetleniyor

Atina’da hükümetinin kemer sıkma politikalarını eleştirmek için düzenlenen gösteride polisle protestocular çatıştı.

11 Mart 2010 02:00

T24 - Atina’da Yunan hükümetinin kemer sıkma politikalarını eleştirmek için düzenlenen gösteride polis ve protestocular çatıştı.



Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protestocular polise taşlarla saldırdı, polis göz yaşartıcı bomba kullandı.

VOA News'ın haberine göre ülkede yaklaşık 1 milyon işçi bir günlük greve de gitti. Grev nedeniyle hükümet hizmetleri ve hava taşımacılığı felç oldu, hastane ve okullar kapatıldı.

Grevi Yunanistan’daki en büyük iki sendika organize etti.

Geçtiğimiz hafta hükümet tasarruf amacıyla vergi artırımı, memur maaşlarında indirim ve emekli maaşlarını dondurma kararı aldı. Bu önlemlerin hükümete 6 buçuk milyar dolar tasarruf sağlaması bekleniyor.

Yunanistan’daki ekonomik kriz Avrupa’yı etkiledi. Bu yılın başında Yunanistan’ın bütçe açığı yüzde 13 düzeyindeydi. Avrupa Birliği’nin izin verdiği bütçe açığı limiti bu oranın dörtte birine denk geliyor.

Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreou ülkesine destek için yabancı liderlerle görüşüyor.













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