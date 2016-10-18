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Dünya

Yunanistan'da kemer sıkma politikalarına karşı binlerce kişi sokağa çıktı

Atina'da toplanan 7 bin kişilik grup, hükümetin iş kanunundaki değişiklik planlarını protesto etti

18 Ekim 2016 00:29

Ekonomik darboğazdaki Yunanistan'da binlerce gösterici, başkent Atina'da toplanarak kemer sıkma önlemlerine karşı gösteri düzenledi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Mücadeleci İşçi Cephesi'nin (PAME) çağrısıyla başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin iş kanundaki değişiklik planlarını protesto etti.

Meclisin önünde toplanan yaklaşık 7 bin kişilik grup, emeklilik ve maaş kesintilerine karşı sloganlar attı. Göstericiler, asgari ücretin artırılmasına yönelik taleplerini de dile getirdi.

Yunan ekonomi yönetimi ile ülkenin uluslararası kreditörlerinin temsilcileri bu hafta bir araya gelerek, özellikle iş kanununda değişiklikleri içeren yeni kemer sıkma önlemlerine dair müzakerelere başlayacak.

Kreditörler, iş kanununda değişikliğe gidilerek, toplu iş sözleşmelerinin yapısının değişmesini ve işten çıkarılmaların kolaylaştırılmasını talep ediyor.

 

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