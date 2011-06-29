Yunanistan'da kemer sıkma paketi onaylandı

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Yunan göstericiler parlamento binasını kuşattı



PAKETİN ONAYLANMASI ŞART KOŞULDU



Yunan milletvekilleri dün başlayan genel grevin ve ülke çapındaki sokak eylemlerinin ertesinde protesto edilen kemer sıkma paketini oylamak üzere bugün toplandı. Oylamaya saatler kala ana muhalefet partisi paketi destekleyeceğini açıkladı. Oylama sonunda 300 sandalyeli Meclis'ten pakete "evet" çıktı. 154 milletvekili kesintilere evet derken, 138'u hayır dedi. 2 Yunan milletvekili ise çekimser oy kullandı.İktidar partisinden bazı milletvekilleri pakete karşı red oyu verdi. Daha önce aleyhte oy kullanacağını açıklayan bir Sosyalist Parti üyesi milletvekili ise paket lehine oy kullandıOylama öncesinde konuşan Başbakan Yorgos Papandreu, "ülkenin çökmesini engelemek için gerekli olanları ne pahasına olursa olsun yapmalıyız" dedi. Papandreu 28 milyar Euroluk kemer sıkma planının ülke ekonomisini yeniden ayağa kaldırabileceğini savunuyor. Paketin onaylanmaması durumunda Yunanistan birkaç hafta içinde ciddi bir nakit kaynak sıkıntısı çekebilir.Kemer sıkma paketi onaylanmazsa AB ve IMF, Yunanistan'a 12 milyar Euro'luk kredi dilimini aktarmayacak, bu durumda da ülke büyük olasılıkla borçlarını ödeyemeyecekti. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Fransız bankalarının vadesi gelen borçları yerine, yeni 30 yıl vadeli kredi alma olanağı sağlayacağını söyledi.Sarkozy, alacaklı durumdaki diğer Avrupa ülkelerinin de benzer bir modele yöneleceğini söylüyor. Yunanistan maliyesinin iflasını önlemek için bankaların borçlarının bir kısmını geri almamayı ya da vadeyi uzatmayı kabul ederek başta bekledikleri kazançtan feragat edeceği konuşuluyor. Alacakların bu şekilde 'kırpılması' yaygın bir beklenti olsa da İngiltere hükümeti bankaları böyle bir formülü benimsemeye zorlamadıklarını söylüyor.