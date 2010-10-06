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Dünya

YUNANİSTAN'DA KAMU ÇALIŞANLARI GENEL GREVE GİDİYOR ATİNA (A.A)

06 Ekim 2010 15:30

-YUNANİSTAN'DA KAMU ÇALIŞANLARI GENEL GREVE GİDİYOR ATİNA (A.A) - 06.10.2010 - Yunanistan'da kamu çalışanlarının, çalışma koşullarını protesto amacıyla yarın 24 saatlik grev yapacağı açıklandı. Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu'nun (ADEDY) çağrısıyla gidilen greve, öğretmenler ve yerel yönetim çalışanlarının da katılacağı, havayolu taşımacılığı çalışanlarının ise iş bırakma eylemiyle destek vereceği kaydedildi. Çalışanlar, hükümetin mali krizden çıkılması amacıyla yaptığı reformlar yüzünden gelirlerinin yüzde 25'ini kaybettiklerini savunuyor. ADEDY ise, amu sektöründe toplu sözleşme imzalanmasına dair müzakereler başlatılmasını talep etti. ADEDY Başkanı Spiros Papaspiros, kesintiye uğrayan 13 ve 14'üncü maaşların geri verilmesini istedi. Yunanistan'da bütçe açığının kapatılması çalışmaları çerçevesinde kamuda maaşları aylık 3 bin avroya kadar olan çalışanların 13. maaş olarak adlandırılan Noel maaşı ile Paskalya ile yaz tatili dönemleri için verilen ve 14. maaş olarak nitelendirilen yarımşar maaş ikramiyelerinin toplam bin avroya tekabül etmesini öngören önlemlere gidilmişti.     Kamu çalışanlarının ödeneklerinde de yüzde 8 oranında kesintiye gidilirken, bu sektörde gerek maaşlar gerekse emekli maaşları dondurulmuştu.

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