Yunanistan'da kaçma hazırlığındayken yakalanan avukat tutuklandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan\'a kaçma hazırlığı yaparken yakalanan FETÖ şüphelisi avukat 28 yaşındaki H.D., tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan İzmir Barosu\'na kayıtlı avukat H.D.\'nin, Muğla\'nın Marmaris ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Rodos adasına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, H.D.\'yi kaldığı apart otelden çıkarken yakalayıp, gözaltına aldı.
Cep telefonunda örgütün kriptolu haberleşme sistemi \'ByLock\' çıkan H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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