Yunanistan'da itfaiyecilerden Başbakan Çipras'a: Kundaklama değil, ihmal

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yazlık bölgesi Mati'deki ormanda başlayan Rafina ve Nea Vucas'a yayılan ve şu ana kadar en az 76 kişinin hayatını kaybettiği yangında itfaiyeciler, hükümetin sabotaj tezine karşı çıktı.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine konuşan itfaiyeciler, Pendeli Dağı’nın doğu yamacında çıkan yangını bir ‘mega yangın’ olarak niteledi; alevlerin özellikle yanıcı olan çam ağaçlarını sardığını ve güçlü rüzgar nedeniyle hızla yayılarak sahil bölgesine ulaştığını söyledi. Gazeteye isim vermeden konuşan itfaiyeciler, bu sırada itfaiye ekiplerinin ve helikopterlerin Kineta bölgesinde bir başka yangına müdahale etmesi nedeniyle esas yangın için geç kalındığını belirtti.

Duvar'ın Kathimeri'den aktardığı habere göre, gazete Başbakan Aleksis Çipras’ın ‘kundaklama’ iddiasına karşı çıkarak, devlet mekanizmasının hazırlıksız yakalandığını ve acil durum planı olmadığını yazdı.

‘Aynı anda 10 yangın şaşırtıcı değil’

Kathimerini, deneyimli itfaiyecilere dayanarak, en az 74 kişinin ölümünden bir acil durum planı olmamasını, ilgili kurumlar arasında da koordinasyon sağlanamamasını sorumlu tuttu. İddiaya göre, devlet mekanizması, Attika bölgesinde mevsimsel koşullar nedeniyle en üst seviyede olan yangın uyarısını dikkate almadı. İtfaiyeciler, ‘yangın mevsimi’nde, Attika bölgesinde aynı anda 10’dan fazla yangın çıkmasının sıradışı olmadığını söyledi; büyük yangının elektrik direklerinden çıkan kıvılcımla başladığına dair medyada fazla yer verilmeyen tanıklıklara dikkat çekti.