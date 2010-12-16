Yunanistan'da isyan devam ediyor

T24- Yunanistan’da kemer sıkma politikasına karşı çalışanların düzenlediği eylemler bugün üçüncü gününe girdi. Binalar ateşe verildi, eski Ulaştırma Bakanı muhafazakar politikacı Kostis Hatzidakis yaralandı.



Atina sokaklarında ve parlamento binası önündeki Syntagma Meydanı'nda toplanan göstericiler zaman zaman polisle karşı karşıya geliyor.



Meydanda yer alan iki otel ateşe verilirken ajanslar sokaklarda bazı araçların ve iş yerlerinin yandığını bildiriyor. polis göz yaşartıcı gazlarla eylemcilere müdahale etmeye çalışıyor.



Yaklaşık 200 kişilik bir grubun parlamento binası dışında gerçekleştirdikleri eylemde, protestocular eski Ulaştırma Bakanı, muhafazakar politikacı Kostis Hatzidakis’e “hırsız” diyerek saldırdılar. Taş ve sopaların hedefi olan Hatzidakis, yakındaki bir binaya sığınarak kurtuldu.



Yunanistan'da yedinci kez genel grev





Yunanistan'da hükümetin ekonomi politikaları krizden bu yana yedinci kez genel grevle protesto ediliyor.

Grev nedeniyle ulaşımın ciddi biçimde aksıyor. Havaalanları, demir yolları, otobüs ve vapur seferlerinin yanısıra hastane ve okulllar da grevden etkileniyor.



Hükümet, Uluslararası Para Fonu IMF ile Avrupa Birliği'nin Yunan ekonomisini kurtarmak için sağladığı kredinin devamının gelebilmesi için kamu harcamalarında kesintiye gitmenin şart olduğunu söylüyor.

Atina'da parlamento greve rağmen IMF ve AB'nin talep ettiği yeni bir ekonomik reform paketini daha onayladı.



Sendikalar, Yunanistan'da çalışma yasalarının Orta Çağ koşullarına geri çekildiğini söyleyerek isyan ediyor.



Yeni yasa uyarınca kamu sektöründe çalışanların maaşları belirli bir sınırı aşmayacak ve maaş kesintileri çalışanların yıllık gelirinden yüzde 10 ya da üzerinde bir kayba yol açıyor.



Özel sektörde iş verenler bundan böyle toplu sözleşmeyle belirlenen maaşlara uymak zorunda kalmayacak. İşçilere ödeyecekleri ücreti kendileri belirleyebilecekler.



Başbakan Papandreu, zar zor ayakta duran Yunan şirketlerini batmaktan kurtarmak için çalışma yasalarındaki değişikliğin şart olduğunu savunuyor.



IMF ve AB yardımlarının yeni kredi dilimi, Yunan parlamentosunun ekonomik reform paketini onaylaması koşuluna bağlanmıştı.



Paketi parlamentodan geçirmeyi başaran Sosyalist Başbakan Papandreu, sendikaların protestolarına direniyor.



Atina'daki BBC muhabiri Malcolm Brabant, Yunanistan'da ekonomi politikaları üzerine kopan savaşta sendikaların bugüne değin yenik taraf olarak kaldığını söylüyor.



Yunanistan'daki gelişmeler, Avrupa'nın ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayan diğer ülkelerinde de kemer sıkma politikaları için bastıran hükükmetler ve grev hazırlığındaki sendikalar nezdinde dikkatle izleniyor.