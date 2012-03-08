Yunanistan'da işsizlik yüzde 21'e yükseldi

T24 - Yunanistan'da işsizlik Aralık 2011'de yüzde 21'e ulaştı.

Yunanistan İstatistik Kurumu'nun (ELSTAT) verilerine göre, bir önceki yılın aralık ayında yüzde 14,8 olan işsizlik Aralık 2011'de yüzde 21 olarak ölçüldü.

İşsiz sayısının bir yıl içinde 300 bin kişi arttığı ve 1 milyon 33 bin 507'e ulaştığı açıklanırken özellikle genç nüfusta iki kişiden birinin işsiz olduğu kaydedildi.

ELSTAT, çalışan nüfusun ise 3 milyon 899 bin 319 olduğunu açıkladı.

Çalışmayan veya iş aramayanların sayısının da Aralık 2010'a göre yüzde 1,6 oranında artış kaydederek 4 milyon 424 bin 562 kişiye ulaştığı da bildirildi.