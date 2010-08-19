'Yunanistan'da işsizlik yüzde 20'ye çıkacak'

T24- Alman Der Spiegel dergisi Yunanistan'daki katı bütçe önlemlerinin ekonomiye büyük zarar verdiğini, işsizliği hızla artırdığını ve ülkenin büyük bir sosyal patlamanın eşiğinde olduğunu yazdı.



Alman Der Spiegel dergisi, katı kemer sıkma önlemlerinin Yunanistan ekonomisini her yönden olumsuz etkilediği tespitinde bulundu.

Bütçe önlemlerinin Yunanistan ekonomisine zarar verdiğini belirten Der Spiegel, Yunanistan'ı "depresyonun pençesinde olan bir ekonomi" olarak tarif etti.

Der Spiegel'deki değerlendirmeye göre, ülkede işsizlik oranı bazı bölgelerde yüzde 70'e yakın. Yunan hükümeti isşizlik oranının 2011'de yüzde 14.3'e çıkacağını öngörürken, OECD bunun fazla iyimser bir tahmin olduğunu ve işsizlik oranının yüzde 20'ye yükselebileceğini söyledi. Yüksek işsizliğin ve azalan satın alma gücünün, sosyal patlamaları da beraberinde getirmesinden korkuluyor.

Uzmanlara göre, ülkede Eylül ayında büyük bir işten çıkarma dalgası yaşanabilir. İşsizliğin artması Yunan ekonomisinin yapı taşlarından biri olan tüketimin ciddi şekilde azalmasına, vergi gelirlerinin ise düşmesine neden oluyor.

Yunanistan Ticaret Konfederasyonu, Başkent Atina'daki işletmelerin yüzde 17'sinin iflas bayrağını çektiğini açıkladı.

Öte yandan, Yunanistan'ın turizm gelirlerinde yaşanan düşüş de dikkat çekici boyuta ulaştı. Yunanistan'da turizm gelirlerinin, yılın ilk yarısında yüzde 12, son iki yılda ise yaklaşık yüzde 25 azaldığını bildirildi.