Yunanistan'da işsizlik rekor seviyeye ulaştı

Yunanistan’da hükümetin son yayımladığı verilere göre işsizlik oranları, Kasım ayında yüzde 28’e çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Bu oran, Ekim ayında yüzde 27,7 seviyesindeydi. Yunanistan’da 25 yaşın altındaki işsizlik oranı da yüzde 61,4.

Yunanistan’daki kemer sıkma politikası, son dört yılda ekonominin dörtte bir oranında küçülmesine neden oldu.

Fakat ekonomik veriler, ekonominin iyileştiğine dair işaretler olduğunu gösteriyordu.

Atina’dan bildiren BBC muhabiri Mark Lowen işsizlik rakamlarının, hükümetin daha önceden yaptığı ‘ülkenin bu yıl sona eren altı yıllık resesyondan sonra köşeyi döndüğü ve ufukta ışık göründüğü’ yönündeki açıklamalarına ters düştüğünü söylüyor.

Mark Lowen, kriz öncesi ve sonrası Yunanistan’da rakamlar arasında büyük fark olduğuna dikkat çekiyor. Ülke, 2010 yılının Mayıs ayında 110 milyar euro’luk ilk yardım paketini aldığında işsizlik oranı yüzde 12’nin altındaydı.

Bu yıl ekonomide düşük bir oranda büyümenin beklendiği Yunanistan’da cari açık da kurtarma paketinin faiz ödemeleri dışında kapatıldı.

Mark Lowen, hükümetin Mayıs ayındaki yerel ve Avrupa seçimlerinde darbe almaktan korktuğunu söylüyor.