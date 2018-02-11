Yunanistan'da işsizlik rakamları açıklandı: Gençlerin neredeyse yarısı işsiz

Yunanistan İstatistik Kurumunun (ELSTAT) verilerine göre ülkedeki en yüksek işsizlik oranının 2017 Kasım ayı verileri doğrultusunda %43,7 ile 15-24 yaş aralığındaki gençlerde olduğu belirlendi. 25-34 yaş aralığındaki vatandaşlarda ise işsizlik %26,2 olarak kayıtlara geçerken, 35-44 arası yaş grubunda %18,6, 45-54 arası yaş grubunda %16,6, 55-64 arası yaş grubunda %17,3 ve 65-74 arası yaş grubunda ise %11,6 olarak hesaplandı.

Azınlıkça'nın haberine göre, Yunanistan’ın 2017 Kasım ayı resmi işsizlik oranı ise %20,9 olarak belirlenirken, 2016 Kasım ayına (%23,3) kıyasla 2,4 puan düşük olduğu ancak 2017 Ekim ayıyla aynı olduğu ortaya çıktı.

İşsiz vatandaşların sayısı 995.899 olarak açıklanırken, 2016 Kasım ayına kıyasla 119.363 kişinin işsizler kervanından ayrıldığı görüldü. Azınlıkça’daki habere göre Yunanistan geneli çalışan nüfus ise 3.761.452 kişi olarak belirlendi ve geçen yıl aynı döneme kıyasla 94.071 kişi arttı.

Bölgeler bazında ise Batı Trakya’nın da içinde yer aldığı Makedonya-Trakya bölgesinde işsizlik bir yıl içerisinde %24,1’den %21’e geriledi.