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Ekonomi

YUNANİSTAN'DA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 11,6 ATİNA (A.A)

10 Eylül 2010 17:18

-YUNANİSTAN'DA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 11,6 ATİNA (A.A) - 10.09.2010 - Yunanistan'da Haziran ayı itibariyle işsizlik oranının yüzde 11,6 olduğu bildirildi. Yunan medyası, 2009 yılı Haziran ayında yüzde 8,6 olan işsizlik oranının, 2010 Mayıs ayında yüzde 12'ye tırmandığını, Haziran ayında ise yüzde 11,6'ya düştüğünü duyurdu. Yunanistan İstatistik Kurumu'ndan alınan bilgilere göre, Yunanistan'da çalışan nüfusun 4 milyon 429 bin 823, çalışmayanların ise 4 milyon 292 bin 452 olarak belirlendiği açıklandı. İşsizlerin sayılarının ise 582 bin 364 olarak kaydedildiği belirtildi.

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