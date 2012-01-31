-Yunanistan'da işsizlik hızla artıyor ATİNA (A.A) - 31.01.2012 - Yunanistan'da işsizlik oranı geçen yılın Ekim ayında yüzde 19.2'ye ulaştı. Eurostat verilerine göre, İspanya'dan sonra en yüksek işsizlik oranıyla ikinci sırada yer alan Yunanistan 25 yaş altı genç nüfustaki yüzde 47.2 olan işsizlik oranıyla da sıralamada yerini korudu. Yunanistan'da işsizlik erkeklerde yüzde 17.2 ve kadınlarda yüzde 22.1 olarak rakamlara yansıdı. Ülkede geçen yıl üçüncü çeyrek verilerinde yüzde 17.7 olan işsizlik oranı Ekim ayında yüzde 19'ye çıkarak IMF tahminlerinin çok üzerinde bir artış gösterdi. IMF geçen yıl yayımladığı sonbahar raporunda ülkede işsizliğin bu yıl için yüzde 18.5 seviyesinde olacağını tahmin etmişti.