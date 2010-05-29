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Dünya

Yunanistan'da insülin krizi

Kalem şeklindeki özel insülin enjeksiyonunu Yunanistan pazarından çekme kararı alan Danimarkalı ilaç firması topa tutuluyor.

29 Mayıs 2010 03:00

T24- Danimarkalı ilaç firması, Yunanistan hükümetinin ilaç fiyatlarını yüzde 25 düşürme zorunluluğu getirmesini takiben patenti kendisine ait bir insülin enjeksiyonunu ülkeden çekme kararı aldı. Firmanın kararı ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının çok sert tepkisine neden oldu.


Novo Nordisk adlı ilaç firması, dolmakalem şeklinde olan ve diyabet hastalarının kendilerine kolayca enjekte edilebildiği gelişmiş özel ürününü Yunanistan pazarından çekme kararı aldı. Firmadan yapılan açıklamada, Yunanistan hükümetinin ilaç fiyatlarında en az yüzde 25 indirim yapılması zorunluluğu getiren kararnamesi kınandı.


Ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının büyük kısmı firmayı protesto ederken, Yunan Diyabet Derneği ilacın piyasadan çekilmesi kararını “ölümcül kapitalist şantaj” olarak nitelendirdi. Dernek, firmanın kararının ‘kurumsal sosyal sorumluluğun ihlali’ olduğunu iddia etti.


Tepkilere yanıt veren firma sözcüleri, diğer insülin ürünlerinin pazara verilmeye devam edeceğini, hatta glucagen isimli ilacı bedavaya yakın fiyatla verdiklerini, ancak bu özel enjeksiyonlu ürünün fiyatında indirime gidilmesi halinde ülkedeki operasyonlarının topyekün zarar edeceğini savundu.


BBC’nin haberine göre Yunanistan’da yaklaşık 50 bin kişi bu özel insülin enjeksiyon kitini kullanıyor.

 
Yüksek borçları yüzünden ekonomik çöküntü yaşanan Yunanistan’da hükümet, borçları azaltmak için farklı çözümler uyguluyor. Hükümetin alacaklıları arasında ilaç firmaları da var. Haber konusu Novo Nordisk’e Yunanistan’ın borcu yaklaşık 36 milyon dolar.

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