-YUNANİSTAN'DA IMF KARŞITI GÖSTERİLER ATİNA (A.A) - 07.12.2010 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, AB ile birlikte ülkeye, mali kriz ile mücadele çerçevesinde kredi yardımında bulunan Uluslararası Para Fonu'nu (IMF) protesto gösterileri düzenlendi. IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın bugün gerçekleştirdiği Atina ziyareti nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında bulunan kentin, parlamento binasının da yer aldığı Sindagma ve Klathmonos meydanlarında toplanan, kamu ve özel sektör çalışanları, halka 'boyun eğmeme' çağrısında bulundular. Göstericiler, ''kontrolün IMF ve AB'ye bırakılmaması, son sözü söyleyenin halk olması, hükümetin çekilmesi ve IMF'nin gitmesi'' yönünde talepler dile getirdi. Göstericiler, protestolar sonrasında olaysız biçimde dağıldılar. Protesto gösterileri nedeniyle kent merkezi trafiğe kapatılırken, ulaşım da zaman zaman felç olma noktasına geldi. Gün içinde Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile görüşen IMF Başkanı Strauss-Kahn, ''çağrılmadan, sorun olmayan ülkelere gitmediklerini, çözüm için önerilerini ve kaynaklarını sunduklarını'' belirterek, ''Bizim (IMF'nin) olmamız, olmamamızdan daha iyidir'' demişti.