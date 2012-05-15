Yunanistan'da hükümet pazarlığında ilerleme yok

Yunanistan'da liderlerin bugün tekrar bir araya gelmesi bekleniyor. Bundan önceki üç görüşmede siyasi liderler başarısız kaldı. 6 Mayıs seçimlerinden bir koalisyon hükümeti çıkamazsa, Yunanistan'ın gelecek ay tekrar seçime gitmesi gerekecek.

Hükümet kurulmasında yaşanan zorluklar piyasalarda huzursuzluğa yol açıyor. Pazartesi Avrupa borsaları yüzde 1,5 kadar değer kaybederken, euro dolar karşısında yüzde 0,54 geriledi. Wall Street'te de gün kayıplarla noktalandı.

Dün akşam Yeni Demokrasi, Pasok ve ılımlı sol Demokratik Sol Parti'nin katılımıyla düzenlenen görüşmeler bir saat içinde noktalandı.

Sandıklardan parlamentodaki ikinci en büyük parti olarak çıkan sol ittifak Syriza, bu görüşmelere katılmadı. Liderleri Aleksis Çipras, kemer sıkma önlemlerini uygulayacak herhangi bir koalisyonda yer almayacaklarını söylüyor.

Syriza, Yunanistan'ın kamu harcamalarında derin kesintiler yapılmasını şart koşan AB-IMF yardımlarını reddediyor.

Reuters haber ajansı, pazartesi günü görüşmeler ertesinde Sosyalist Pasok lideri Evangelos Venizelos'un ''Çok zor görünüyor, iyimser değilim.'' dediğini bildirdi.

Syriza masaya oturacak

Yunan basını bugünkü görüşmelere ise Syriza'nın da katılacağını bildiriyor. Bağımsız Yunanistan partisinin de diğer dört partiye katılacağı böylece sadece Komünistler ve Altın Şafak hareketinin masada yer almayacağı anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, liderlere 'saygın ve siyasetten isimleri bir araya getirecek' bir teknokrat hükümeti kurulmasını önerdi. Ancak ülkenin aylardır zaten Lukas Papadimos liderliğindeki bir hükümetle yönetiliyor olması ve kurtarma paketlerinin şart koştuğu kesintileri seçilmemiş olan bu hükümetin uygulamaya koymuş olması halk arasında tepki çekiyor.

6 Mayıs'ta düzenlenen erken seçimde, Yunan halkının çoğunluğu kemer sıkma politikalarına karşı çıkan partilere oy verdi.

130 milyar euro'luk kredi karşılığında çok sıkı kemer sıkma önlemlerini kabul eden merkez sağ ve sol partiler (Yeni Demokrasi ve Pasok), geleneksel oy oranlarının çok daha altında kaldı.

Yunanistan'ın tekrar seçime gitmesi durumunda ortaya çıkabilecek senaryolar endişe yaratıyor. BBC muhabiri Gavin Hewitt, yenilenen bir seçimde, kemer sıkma programlarına karşı çıkan partilerin daha da güçlenmesinin Brüksel'de yaygın şekilde paylaşılan bir endişe olduğunu söylüyor. Avrupalı liderler daha önceden yapılan anlaşmaları yeniden müzakere etmeyi düşünmediğinden, Yunanistan'ın euro bölgesinden ayrılmayı seçmesi söz konusu olabilir. Bazı merkez bankası başkanları, Yunanistan'ın para birliğinden ayrılması halinde ortaya çıkabilecek olasılıkları açıkça tartışmaya başladı. (BBC Türkçe)