Yunanistan'da hükümet krizi aşılamadı

Yunanistan'da koalisyon krizine çözüm için Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas'ın davetiyle bir araya gelen üç büyük partinin liderleri uzlaşamadı.

Cumhurbaşkanı önce hükümet kurma girişimleri başarısız olan Muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi, sol blok Siriza ve sosyalist Pasok liderleriyle bir araya geldi.Pasok lideri Evangelos Venizelos bir-buçuk saat süren görüşmeden sonra "sınırlı bir iyimserlik" içinde olduğunu söyledi.

Venizelos, "Cumhurbaşkanı'yla yaptığımız görüşmedeki çıkmaza rağmen hâlâ sınırlı da olsa iyimserliğimi koruyorum. Ama zaman daralıyor. Ya koalisyonu kurarız ya da yeniden seçime gideriz" dedi.

Seçimlerden birinci parti olarak çıkan Yeni Demokrasi Partisi lideri Andonis Samaras da görüşmeden sonra hükümet kurma çalışmalarının devam ettiğini ancak seçimin ikincisi Siriza'nın anlaşmaya yanaşmadığını söyledi.

Papulyas'ın küçük partilerin liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Aralarında aşırı sağcı Altın Şafak'ın da bulunduğu Meclis'e girmeye hak kazanan dört partinin liderleriyle yapılacak görüşmelerin üç gün sürebileceği belirtiliyor.

Bu görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde Yunanistan gelecek ay yeniden sandık başına gidecek

Gözlemciler, partiler arasında kurtarma paketi ve kemer sıkma önlemlerine ilişkin derin görüş ayrılıkları nedeniyle cumhurbaşkanının girişimlerinin başarılı olma şansını düşük görüyor.

Geçen Pazar yapılan seçimlerde seçmenler ülkenin önde gelen iki partisi sosyalistlerle Yeni Demokrasi'yi cezalandırmışlardı.

Bu iki parti de ülkenin yaşadığı krizde kurtarma paketleri karşılığında kabul etmek zorunda kaldığı kemer sıkma önlemleri ve acı reçetenin sorumlusu olarak görülüyor.

Ülkede ekonomik krizin ardından gelen siyasi kargaşa Yunanistan'ın borçlarını ödeyememesi ve euro bölgesinden ayrılmaya zorlanması riskini de doğurdu.

Seçimden sonra ilk olarak merkez sağ Yeni Demokrasi Partisi, ardından da radikal sol blok Siriza hükümet kurmaya çalışmış ancak başarısız olmuşlardı.

Merkez sağ Yeni Demokrasi 108 sandalye alarak birinci parti oldu. Ancak parti lideri Andonis Samaras, hükümet kuramadı. Papulyas'ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği üçüncü isim olan Pasok lideri Evangelos Venizelos da Cumartesi günü cumhurbaşkanına görevi iade etti.

Pasok ve Yeni Demokrasi'nin toplam sandalye 149. İki partinin hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşabilmesi için iki milletvekiline daha ihtiyacı var.

Genel seçime dek ülkeyi, Pasok ve Yeni Demokrasi Partisi'nden oluşan birlik hükümeti yönetiyordu.

Mali kaos, Yunanistan'da büyük toplumsal hareketlenmelere ve kemer sıkmanın mimarları olarak düşünülen partilere karşı büyük bir güvensizliğe neden oldu.

Yunan siyasi yaşamının son 40 yılındaki başlıca parti olan Pasok, 300 üyeli parlamentoda sadece 41 sandalye kazanarak büyük bir oy kaybı yaşadı.

Seçimden ciddi bir kazanım elde ederek çıkan sol blok Siriza hükümet pazarlıklarına kilit role sahip.

Siriza AB ve IMF'nin hazırladığı kurtarma paketinin koşullarına karşı. Partinin lideri Aleksis Çipras, Cuma günü acı reçete öngören anlaşmayı uygulamayı planlayan herhangi bir koalisyona katılmayacaklarını vurguladı.

Çipras, ''Kemer sıkma önlemleri Yunan halkı tarafından reddedildi, hiçbir hükümetin bunu uygulamaya hakkı yok'' dedi.