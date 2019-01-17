Yunanistan'da hükümet güvenoyu aldı

Yunanistan’da Aleksis Çipras başkanlığındaki Syriza hükümeti güvenoyu aldı. Çipras gazetecilere verdiği demeçte “Bugün Yunan Parlamentosu istikrardan yana güven oyu kullandı. Biz bu güvenoyunu Yunan halkının yararı ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanacağız” dedi.

Güvenoyu için 151 milletvekilinin oyuna ihtiyacı olan Çipras oylamada, 145 SYRIZA’lı vekilin yanı sıra ortaklıktan ayrıldığını açıklayan Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinden 4, bir bağımsız milletvekili ve merkez sağ Potami partisinden bir milletvekilinin desteğini aldı.

Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden ANEL Başkanı Panos Kammenos, Makedonya ile gerçekleştirilen anlaşmayı gerekçe göstererek hükümetten ayrılmış, bunun üzerine Çipras güvenoyu çağrısında bulunmuştu.