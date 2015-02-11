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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'da hükümet güvenoyu aldı

Yunanistan Parlamentosu'nda Aleksis Tsipras başbakanlığında kurulan koalisyon hükümeti için güven oylaması yapıldı.

11 Şubat 2015 10:36


25 Ocak'ta yapılan genel seçimlerin ardından kurulan Yunan hükümeti güvenoyu aldı. Sandıktan birinci parti olarak çıkan Radikal Sol İttifak (SYRIZA), sağcı Bağımsız Yunanlılar (ANEL) partisi ile koalisyon kurmuştu.

Sandalye sayısı 300 olan parlamentonun oylamaya katılan 299 üyesinden 162’si yeni hükümete "evet" derken, 137 milletvekili "hayır" oyu kullandı.

Başbakan Aleksis Tsipras konuşmasında Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'ye yüklendi. Tsipras, "Schäuble ne derse desin yardım paketinin süresini uzatmayacağız" dedi. Tsipras, Schäuble'yi mantık dışı öneriler ortaya atmakla suçladı. Euro Bölgesi maliye bakanları Yunanistan gündemi ile bugün olağan dışı bir toplantı yapacak.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF'den oluşan Troyka 2010 yılında Yunanistan'ı 240 milyar dolarlık yardım programı ile iflastan kurtarmıştı. Hâlihazırdaki yardım programının süresi şubat ayının sonunda doluyor. Bu nedenle Yunanistan ile kreditörler arasında şubat sonuna kadar bir uzlaşmaya varılmış olması gerekiyor.

Borç programına son vermek istediğini ilan eden Tsipras hükümeti, borç silme yerine uluslararası kreditörlerin elindeki tahvilleri yeni tahvillerle takas etmeyi önermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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