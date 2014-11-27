Yunanistan'da hayat durdu

Yunanistan'da hükümetin kemer sıkma politikasını ve 2015 mali yılı bütçe tasarısını protesto etmek amacıyla kamu ve özel sektör çalışanları 24 saatlik greve gitti. Grev, Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY) ve Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (GSEE) çağrısıyla yapıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Sivil Havacılık Teşkilatı (YPA) çalışanlarının greve katılmalarından dolayı Olimpic ve Aegean Havayolları iç ve dış hatlarda yapılması programlanan çok sayıdaki seferin iptal edileceğini veya akşam geç saatlerde gerçekleştireceğini açıkladı.

Liman çalışanlarının da 24 saatlik greve katılmalarının ana kara ile adalar arasındaki seferlerde aksaklıklara yol açtı.

Devlet hastahanelerinde görevli doktorların iş başı yapmamaları nedeniyle, hastahanelerde yalnız acil servis ve güvenlik ekipleri hazır bulundu.

Yazılı basın çalışanları yaptıkları 24 saatlik grev nedeniyle de gazete bayilerinde raflar boş kaldı, haber ağırlıklı internet siteleri ise haberlerini yenilenmedi.

ADEDY ve GSEE, 2010 yılından bu yana hükümetin izlediği kemer sıkma politikasını protesto eden 32 kez 24 saatlik grev gerçekleştirdi.