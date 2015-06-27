T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'da halk ATM'lere akın etti

Euro Bölgesi'yle ilgili son gelişmelerin ardından Atina ve Selanik'te halk ATM'lere akın etti. Birçok makinede para kalmadığı belirtiliyor.

27 Haziran 2015 20:57


Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın tasarruf önlemlerini referanduma sunmayı planladıklarını açıklaması Yunanistan ile Euro Grubu arasındaki ipleri kopma noktasına getirdi. Gelişmelerin ardından Atina ve Selanik'teki ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluştuğu, birçok makinede para kalmadığı belirtiliyor. Halkın sadece ATM'lere değil aynı zamanda benzin istasyonlarına da akın ettiği kaydediliyor.

Banka önündeki uzun kuyrukta bekleyenlerden biri de Maria Kalpakidou. Kalpakidou "Bir dükkanım var. Açık kalmasını istiyorsam paraya ihtiyacım var" şeklinde konuşuyor. 42 yaşındaki Kalpakidou 4 Temmuz'a kadar uzlaşma sağlanamaması halinde tüm bankacılık sisteminin çökeceğini söylüyor.

52 yaşındaki Nikos da aynı görüşte. "Olacaklardan çok korkuyoruz" diyen Nikos 'Seçimlerde Syriza'ya oy verdim, ancak bunu yaparken Syriza'nın olacakların sorumluluğunu bize yükleyeceğini düşünmemiştim" diyor.

Son referandum 40 sene önceydi

Yunanistan'da yapılan son referandumun üzerinden 40 yıldan fazla süre geçti. 8 Aralık 1974'te yapılan referandumda halka monarşi mi cumhuriyet mi istedikleri sorulmuştu.

Peki, referandumda halk “evet” mi “hayır” mı diyecek? Taksi şoförü Anastrasios Marcatos "Fikrimizi ancak şimdi soruyor olmaları harika. AB'ye girerken kimse fikrimizi almamıştı" eleştirisini yapıyor.

Avukat Notara ise tasarruf önlemlerini savunuyor. Referandumdan "hayır" yanıtı çıkmasının Yunanistan'ın iflası anlamına geleceğini belirten avukat, bu durumun aynı zamanda ülkeyi izolasyona sürükleyeceğini kaydediyor.

27 yaşındaki Giorgos ise “hayır” oyu vereceğini söylüyor. Giorgos'a göre diğer ülkelerin amacı aslında Yunanistan'ın kontrolünü ele geçirmek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Euro BölgesiAtinaSelanikATMYunanistan Başbakanı Aleksis TsiprasYunanistanEuro GrubuSelanik ATMMaria KalpakidouKalpakidouTemmuzNikosSyrizaSonAralıkTaksiAnastrasios MarcatosNotaraGiorgosWelle Türkçe AFP/DWBW/BG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24