Yunanistan'da halk ATM'lere akın etti



Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın tasarruf önlemlerini referanduma sunmayı planladıklarını açıklaması Yunanistan ile Euro Grubu arasındaki ipleri kopma noktasına getirdi. Gelişmelerin ardından Atina ve Selanik'teki ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluştuğu, birçok makinede para kalmadığı belirtiliyor. Halkın sadece ATM'lere değil aynı zamanda benzin istasyonlarına da akın ettiği kaydediliyor.

Banka önündeki uzun kuyrukta bekleyenlerden biri de Maria Kalpakidou. Kalpakidou "Bir dükkanım var. Açık kalmasını istiyorsam paraya ihtiyacım var" şeklinde konuşuyor. 42 yaşındaki Kalpakidou 4 Temmuz'a kadar uzlaşma sağlanamaması halinde tüm bankacılık sisteminin çökeceğini söylüyor.

52 yaşındaki Nikos da aynı görüşte. "Olacaklardan çok korkuyoruz" diyen Nikos 'Seçimlerde Syriza'ya oy verdim, ancak bunu yaparken Syriza'nın olacakların sorumluluğunu bize yükleyeceğini düşünmemiştim" diyor.

Son referandum 40 sene önceydi

Yunanistan'da yapılan son referandumun üzerinden 40 yıldan fazla süre geçti. 8 Aralık 1974'te yapılan referandumda halka monarşi mi cumhuriyet mi istedikleri sorulmuştu.

Peki, referandumda halk “evet” mi “hayır” mı diyecek? Taksi şoförü Anastrasios Marcatos "Fikrimizi ancak şimdi soruyor olmaları harika. AB'ye girerken kimse fikrimizi almamıştı" eleştirisini yapıyor.

Avukat Notara ise tasarruf önlemlerini savunuyor. Referandumdan "hayır" yanıtı çıkmasının Yunanistan'ın iflası anlamına geleceğini belirten avukat, bu durumun aynı zamanda ülkeyi izolasyona sürükleyeceğini kaydediyor.

27 yaşındaki Giorgos ise “hayır” oyu vereceğini söylüyor. Giorgos'a göre diğer ülkelerin amacı aslında Yunanistan'ın kontrolünü ele geçirmek.