Yunanistan'da gündem Erdoğan: 65 yıl sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kesin tarihi henüz belirlenmeyen Atina ziyaretinin şimdiden Yunanistan'da gündemin üst sıralarına oturduğu belirtildi.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, kasım sonu ya da aralık başında gerçekleşmesi beklenen Erdoğan'ın ziyaretine Atina'da şimdiden çok büyük ilgi gösteriliyor.

Habere göre, ziyaretin gerçekleşmesi halinde Erdoğan, 65 yıl sonra Yunanistan'a gidecek ilk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olacak. Atina'yı son olarak 1952 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ziyaret etmişti.

İlk adımı Başbakan Binali Yıldırım attı

Erdoğan'ın Atina ziyareti ile ilgili ilk adım Başbakan Binali Yıldırım'ın geçen haziran ayında Yunanistan'ın başkentine yaptığı ziyaret sırasında atıldı.

Yıldırım, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile görüşmesinde, Erdoğan'ın bu yıl içinde Atina'yı ziyaret niyetini iletti. Pavlopulos, bu niyeti memnuniyetle karşıladığını vurguladı ve ziyaretin iyi hazırlanması gerektiğini belirtti.

Pavlopulos, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) teşkilatının 25. kuruluş yıldönümü nedeniyle İstanbul'da düzenlenen zirveye katılarak, Türkiye'yi ziyaret eden ilk Yunanistan Cumhurbaşkanı olmuştu. Türkiye'yi 1952 yılında Kral Pavlos ve eşi ziyaret etmişlerdi.

İkinci adım Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'dan

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, geçen hafta Ankara ziyareti sırasında, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulü sırasında resmi daveti iletti.

Kocias Atina'ya dönüşünde düzenlediği basın toplantısında, "Erdoğan daveti kabul etti ve ziyaretin hemen gerçekleşmesini istedi. Henüz tarih belirlenmedi. Kasım ayının sonları ya da Aralık başlarında olabilir diye düşünüyoruz" dedi.

"Erdoğan-Pavlopulos ilişkileri çok iyi"

Yunan Cumhurbaşkanlığı'ndan son günlerde medyaya "Erdoğan-Pavlopulos ilişkilerinin son derece iyi olduğu" şeklinde bilgiler sızdırıldı. Erdoğan ile Pavlopulos bugüne kadar başbaşa bir görüşme yapmamalarına rağmen, sık sık telefonda konuştular.

Pavlopulos, 2015 Mart'ında Yunan Parlamentosu'nda yapılan oylama sonucu Cumhurbaşkanı seçildiğinde kendisini arayarak tebrik eden ilk yabancı lider Erdoğan'dı. Yunan Cumhurbaşkanı, 2016'da Türkiye'deki terör saldırılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, terörü sert bir şekilde kınadı ve taziyelerini iletti.

15 Temmuz darbesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak dayanışmasını dile getiren ilk yabancı liderlerden biri Pavlopulos idi. Pavlopulos Türkiye'de Anayasa değişikliği için geçen 16 Nisan'da yapılan referandumdan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik eden ilk yabancı liderlerden biri oldu.

Merkez sağ eğilimli Pavlopulos, Cumhurbaşkanı seçilmeden önce Yeni Demokrasi (ND) partisi hükümetlerinde 2004-2009 yıllları arasında İçişleri Bakanıydı.

Yunan medyası Erdoğan'ın ziyaretine sayfalarca yer ayırdı

Hafta sonunda, Yunan medyası Erdoğan'ın tarihi henüz belirlenmemiş Atina ziyaretine sayfalarca yer ayırdı. Yunan gazeteleri bu ziyaretin, Türkiye'nin hem ABD hem de AB ile ilişkilerinin iyi olmadığı bir dönemde gerçekleşeceğinde birleşti.

Real News gazetesi, Erdoğan'ın Ankara'da Kocias'ı kabulünde "6 milyar euro ticaret hacmimiz, önümüzdeki yıl 10 milyara çıkmalı" dediğini ileri sürdü.

Gazete, Kocias'ın da "Türkiye'yi AB'da en hararetli savunan ülke biziz" dediğini iddia etti. Doğrulanmamakla birlikte, Yunan medyasında, Erdoğan ile Pavlopulos'un bir "dostluk anlaşması ya da protokolü" imzalayabilecekleri iddiası da yer aldı.