Yunanistan'da grevi kısıtlayan yasa kabul edildi

Yunanistan'da günlerdir protestolara neden olan reform paketi parlamentoda oy çokluğuyla kabul edildi. Parlamento başkanlığı tasarının 154 lehte 141 aleyhte oyla kabul edildiğini açıkladı.

Yaklaşık 100 maddelik reform paketi, sendikaların grev kararı almasını zorlaştırıyor. Sendikaların iş bırakma kararı alabilmesi için artık üyelerinin yarısının oyunu alması gerekecek. Eski düzenlemeye göre üyelerin yüzde 20'sinin onayı grev kararı için yeterli oluyordu. Yasa ayrıca ipotekli mülklerin haczini kolaylaştırıyor ve ailelere yapılan ödeneklerde kesintiler öngörüyor.

Oylama yapıldığı sırada parlamento binası önünde yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı bir protesto gösterisi düzenlendi. 100 kişilik radikal solcu bir grup gösterici parlamento binası önündeki polislere boya, taş ve molotof kokteyli attı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. Olaylarda yaralanan ya da gözaltına alınan olmadığı belirtildi.

Tsipras'tan "az kaldı" mesajı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras reform paketinin kabul edilmesiyle birlikte "kurtarma programının sona ermesine bir adım daha yaklaşıldığını” söyledi. Tsipras "Yazın zor, adil olmayan ve acı verici bir dönemi geride bırakacağız" diye konuştu. Yunanistan’ın kurtarma programını Ağustos ayında tamamlaması bekleniyor.

Hükümete yönelik eleştirilere de değinen Başbakan Tsipras "Bu hükümetin kreditörler ve sanayicilerin iş piyasasında denetimi azaltma talebini hayata geçirdiğini ileri sürmek edepsiz bir yalandır” diye konuştu. Tsipras "Grevler bu hükümet tarafından ne kaldırılıyor ne de tehdit ediliyor” dedi.

Yunanistan'da binlerce çalışan yasayı protesto etmek için bugün greve gitti. Başkent Atina'da otobüs, tramvay, tren ve metro seferleri yapılamazken öğretmenler ve doktorların greve gitmesi nedeniyle okullar ve hastaneler tam olarak faaliyet göstermedi. Uçuş kontrol görevlilerinin de katıldığı grevde birçok iç ve dış sefer iptal oldu.