T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'da greve karşı 'askeri rejim' yasası

Muhafazakarların öncülüğündeki koalisyon, grevcilere işbaşı yaptırmak için olağanüstü bir yasayı yürürlüğe soktu...

25 Ocak 2013 19:46


Yunanistan'daki toplu ulaşımdaki grev trafikte büyük sorunlar yaşatırken hükümet olağanüstü bir önleme başvurdu.

Metro çalışanları 10 gündür grevde; bugün demiryolu ve otobüs çalışanların katılımıyla genişledi; eylemcilerin büyük bir gösteri düzenlemesi bekleniyor.

Muhafazakarların öncülüğündeki koalisyon, grevcilere işbaşı yaptırmak için olağanüstü bir yasayı yürürlüğe soktu.

Polis bu sabah erken saatlerde bir depoda oturma eylemi yapan grevcilere müdahale etti ve üç grevciyi gözaltına aldı, eylemciler daha sonra serbest bırakılıp.

Sendikalara maaşlarındaki kesintiye sert direniş gösteriyor.

 

Askeri yönetim döneminden yasa

 

Yunanistan'da bir milyon 100 bin kişinin kullandığı topla ulaşım sistemini harekete geçirmek isteyen hükümetin başvurduğu yasa 1974'te sona eren askeri yönetim döneminde uygulanmıştı.

Hükümet kemer sıkma önlemleri çerçevesinde ücretlerde yüzde 25'lik kesinti yapmak istiyor.
Sendikalar eylemlerinin devam edeceğini söylüyor; bu durum kimi eylemciler ve temsilcileri hakkında adli soruşturmalar başlatılabileceği anlamına geliyor.

Yunanistan halkına dün gece seslenen başbakan Andonis Samaras "Halkın fedakarlık yaptığı bir ortamda istisnalara izin veremem" dedi.

 

ETİKETLER

yunanistangrevaskeri rejiyasahükümeti kemer sıkma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24