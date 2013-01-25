Yunanistan'da greve karşı 'askeri rejim' yasası



Yunanistan'daki toplu ulaşımdaki grev trafikte büyük sorunlar yaşatırken hükümet olağanüstü bir önleme başvurdu.

Metro çalışanları 10 gündür grevde; bugün demiryolu ve otobüs çalışanların katılımıyla genişledi; eylemcilerin büyük bir gösteri düzenlemesi bekleniyor.

Muhafazakarların öncülüğündeki koalisyon, grevcilere işbaşı yaptırmak için olağanüstü bir yasayı yürürlüğe soktu.

Polis bu sabah erken saatlerde bir depoda oturma eylemi yapan grevcilere müdahale etti ve üç grevciyi gözaltına aldı, eylemciler daha sonra serbest bırakılıp.

Sendikalara maaşlarındaki kesintiye sert direniş gösteriyor.

Askeri yönetim döneminden yasa

Yunanistan'da bir milyon 100 bin kişinin kullandığı topla ulaşım sistemini harekete geçirmek isteyen hükümetin başvurduğu yasa 1974'te sona eren askeri yönetim döneminde uygulanmıştı.

Hükümet kemer sıkma önlemleri çerçevesinde ücretlerde yüzde 25'lik kesinti yapmak istiyor.

Sendikalar eylemlerinin devam edeceğini söylüyor; bu durum kimi eylemciler ve temsilcileri hakkında adli soruşturmalar başlatılabileceği anlamına geliyor.

Yunanistan halkına dün gece seslenen başbakan Andonis Samaras "Halkın fedakarlık yaptığı bir ortamda istisnalara izin veremem" dedi.