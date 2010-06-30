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Dünya

Yunanistan'da grev sırasında çatışma

Yunanistan'da kemer sıkma politikalarını protesto eden göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı.

30 Haziran 2010 03:00

T24- Yunanistan'da, hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto için bir günlüğüne greve gidilirken, başkent Atina'da polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.


Polis göstericilere karşı gözyaşartıcı gaz kullandı.


Göstericiler meclis binası yakınında polise sopalar, şişeler ve taşlar atarken, polis göz yaşartıcı gaz kullandı.


Tersane işçileri sabah saatlerinde Pire Limanı'ndan Yunan Adaları'na turist taşıyan feribotların haraket etmelerini önledi.


Limanı abluka altına almaya çalışan tersane işçileri de göz yaşartıcı gazla dağıtıldı.


Yunanistan'ın milli gelirinin yüzde 20'sini oluşturan turizm sektörü, çalışanlara tepkili.


Kemer sıkma önlemleri meclis gündeminde


Avrupa Birliği ve IMF geçtiğimiz aylarda, yüksek bütçe açığını kapatamayan ve uluslararası piyasalardan borçlanmakta zorluk çeken Yunanistan'a 110 milyar euro tutarında bir yardım paketi
sunmuştu.


Ancak bu yardım karşılığında Yunanistan'dan kemer sıkması, çalışma ve emeklilik düzenlemelerinde reform yapması talep edilmişti.


Bu düzenlemeler çerçevesinde emeklilik maaşlarının azaltılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi ve şirketlerin işçi çıkarmasının kolaylaştırması öngörülüyor.

Çalışanlar protesto amacıyla greve giderken Yunanistan Parlamentosu da bugünden itibaren bir hafta süreyle bu düzenlemeleri görüşecek.


Daha önce uygulamaya konan kemer sıkma politikaları ve bunlara yenilerinin eklenecek olması nedeniyle, hükümet ile sendikalar arasındaki gerilim doruğa ulaşmış durumda.


Sendikalar greve geniş katılım sağlayıp, mümkün olduğu kadar çok insanı sokağa dökerek iktidardaki Sosyalist Parti milletvekillerinin yasaya karşı oy kullanmasını sağlamaya çalışıyor.


Dün (29.06.2010)  Atina'da düzenlenen protesto yürüyüşüne yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı bildiriliyor.

Mayıs aynda düzenlenen gösteride ise bu sayı yaklaşık 50 bin kadardı.

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