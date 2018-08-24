Yunanistan'da gözaltına alınan HDP'li Leyla Birlik, serbest bırakıldı

T24 Haber Merkezi

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan eski HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Yunanistan'da gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yunan Kathimerini gazetesi, çarşamba günü öğleden sonra Yunanistan'a giriş yapmasının ardından Türkiye sınırına birkaç kilometre mesafa bulunan Oristeada'da gözaltına alınan Birlik'le ilgili olarak savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiğini aktardı.

T24'e konuşan Yunanistan'dan kaynaklar da Birlik'in serbest bırakıldığını teyit etti. Birlik'in iltica talebinin incelenene kadar serbest bırakıldığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

'Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla Mayıs 2016’da dokunulmazlığı kaldırılan ve 4 Kasım 2016’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Birlik, 3 Ocak 2017’de yurt dışı yasağı konarak serbest bırakılmıştı.

25 ve 26. dönem HDP Şırnak milletvekili Birlik'in Yunanistan'a geçmesinin ardından gözaltına alındığı haberi bugün basına yansımıştı. Hürriyet gazetesi, Alexandrapolis’te (Dedeağaç) polis merkezinde tutulduğunu kaydettiği Birlik'in 'iltica' talebinde bulunacağı iddiasını aktarmıştı.