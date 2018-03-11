Yunanistan'da gözaltına alınan Alman gazeteciler serbest bırakıldı

Yunanistan'da Türkiye sınırında yakın bir bölgede Cumartesi sabahı gözaltına alınan 31 ve 33 yaşlarındaki iki Alman gazetecinin serbest bırakıldıkları bildirildi.

Türkiye-Yunanistan sınırında bulunan Kumçiftliği'ndeki (Orestiada) mahkeme, mültecilerle ilgili bir haber hazırladıkları kaydedilen gazetecilerin yasaklı bölgeye "yanlışlıkla" girdiklerine hükmetti.

Savcı Dimitrios Kadoglou Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, mahkemenin yasaklı bölgenin girişindeki tabelalardan birinin "devrilmiş olmasından dolayı yasak işaretini görmenin zorlaştığını" hesaba kattığını belirtti. Kadoglou, gazetecilerle ilgili olarak "Yeniden özgürler ve gidebilirler" şeklinde konuştu.

Alman yayın kurumu NDR için çalıştıkları belirtilen iki Alman gazetecinin bölgeye gerekli çekim iznini almadan gittikleri kaydedildi. Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vakadan haberdar olunduğu ve gazetecilere büyükelçilik desteği verildiği ifade edilmişti.

Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki bölge, sıklıkla kullanılan mülteci rotalarından biri. Çok sayıda göçmen, Meriç nehri üzerinden Yunanistan'a geçip, oradan da Orta Avrupa'ya ulaşmayı hedefliyor.