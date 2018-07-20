Yunanistan'da gözaltına alınan 4 Türk'e şartlı hapis cezası verildi

Yunanistan sınırındaki yasaklı bölgeye girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 Türk çıkarıldıkları mahkemede 3'er ay şartlı hapis cezasına mahkum edildi.

Trakya Bölgesi'ndeki Kumçiftliği kentinde yapılan duruşmada hakim, Meriç Nehri'nin ayırdığı kuzeydoğu sınırındaki yasaklı bölgeye giren 4 Türk'e 3'er şartlı hapis cezası verildiğini, zanlıların aynı ihlali 3 yıl içinde tekrarlamaları halinde cezanın uygulamaya koyulacağını ifade etti.

4 Türk vatandaşı, duruşmanın ardından serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Yunanistan polisinden yapılan açıklamada Meriç nehrinin ayırdığı kuzeydoğu sınırındaki yasaklı bölgeye giren 4 Türk'ün gözaltına alındığı duyurulmuş, gözaltına alınanlardan ikisinin kendisini gazeteci olarak tanımladığı belirtilmişti.

Polis, gazeteci olduklarını söyleyen iki Türk'ün dün Meriç'te yaşanan tekne kazasını haberleştirmek için sınırı geçtiklerini söylediğini belirtmişti.

Türkiye'den 9 kişiyi Yunanistan'a geçimeye çalışan bir tekne dün (19 Temmuz) Meriç'te batmıştı. 1 kadın ve 3 çocuğu kazada kaybolmuştu. Teknedeki diğer 5 kişi ise karaya çıkmayı başarmıştı.

Polis gözaltına alınan diğer 2 kişinin de 'kayıp ailenin yakınları' olduğunu duyurdu.