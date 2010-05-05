Yunanistan'da gösterilerde kan döküldü: 3 ölü

T24-

Ekonomik iflasın eşiğindeki Yunanistan’ın başkenti Atina, son yılların en büyük mitingine sahne olurken, öfkeli göstericiler bir bankaya molotof kokteyli attı. Çıkan yangında bankanın 3 çalışanı duman zehirlenmesinden yaşamını yitirdi. Politikacılara topyekün ateş püsküren göstericiler, saatlerce Parlamentonun önünde “Hırsızlar kodese“ sloganı attı. Gün boyu düzenlenen üç ayrı gösteriye katılan 150 bini aşkın protestocu ülkenin içinde bulunduğu borç batağından sorumlu tuttuğu 2 büyük siyasi parti iktidardaki PASOK ve ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi’ne (YDP) tepkilerini öfke dolu sloganlarla dile getirdi.



Parlamento önünde toplanan yüzlerce kişi içeri girmeye çalıştı. Polis göstericileri güçlükle engelledi. Ekonomik krizin faturasını maaş kesintileri ve başka tedbirlerle ödeyecek olan göstericiler “Gerçek hırsızların servetine el konsun. Hırsızlar hapse atılsın” pankartları taşıdı; Başbakan Yorgo Papandreu liderliğindeki PASOK ve önceki iktidarı oluşturan YDP’nin kurmaylarının hesap vermesini istedi.





Bankadaki yangında 3 kişi öldü



Şehir merkezine yürüyen maskeli anarşist bir grup, Marfin Bank şubesinin vitrin camlarını kırarak molotof kokteyli attı. Çıkan yangında binanın 3. katında mahsur kalan 3 banka çalışanı diri diri yanarak öldü; diğer 4 çalışan ise son anda kurtarıldı. Parlamento önündeki göstericilerin dağılmasının ardından olaylar şehir merkezindeki semtlere taştı. Göstericiler Atina Valilik ve Maliye Bakanlığı binalarını ateşe verdi. Aynı bölgede iki de itfaiye aracı yakıldı; onlarca dükkânın vitrini tahrip edildi, 20’ye yakın otomobil molotoflarla ateşe verildi.





İHA aracı yakıldı



Atina’da gösterileri izleyen İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) canlı yayın aracı göstericiler tarafından yakıldı. Amalia caddesinde Ekonomi Bakanlığı’na ait bir binadaki yangını izleyen araca göstericiler molotoflarla saldırdı. Yangında araç tamamen tahrip oldu. İHA’nın Atina muhabiri Manolis Kostidis ve ekibin iyi durumda olduğu bildirildi.



Bu arada ana gösteride konuşma yapmak isteyen Yunan İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Yanis Panagopulos yuhalandı ve konuşma yapmasına izin verilmedi. Grevciler, kriz ortamında haklarını koruyamadığı gerekçesiyle sendika liderlerine de tepkili. Yoğun gösteriler ve eylemler Selanik, Patras ve Yanya’da da yaşandı. Kerkira adasında valilik binası işgal edildi.



Papandreu iktidarına yakın olan medya kuruluşları Başbakan’ın “şok ve panik” durumunda olduğunu duyurdu. Akşamüstü parlamentoya gelerek öfkeli bir konuşma yapan Papandreu, ölümleri “cinayet” diye tanımladı. Yangına neden olanlar hakkında yasal işlem yapılacağını söyleyen Papandreu, “Bu önlemleri ülkeyi kurtarmak için aldık. Alternatifi batmak olurdu” dedi.





‘Önlemleri almasak iflas edecektik’



Papandreu, IMF ile anlaşma çerçevesinde alınan kemer sıkma önlemleri konusunda da “Emeklilerin, çalışanların ızdırabını anlıyoruz. Ülkenin geleceğini kurtarmak istedik. Bu önlemleri almasak geleceğimiz olmazdı. İflas edecektik” şeklinde dramatik ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, “Ülkemiz uçurumun eşiğine vardı. Boşluğa doğru adım atılmaması hepimizin sorumluluğu. Tarih bizi ciddi olarak sınayacak” dedi. Slovakya, Yunanistan’a verilecek yardım paketine katılma konusunda ayak diriyor.





Yunan halkı neden isyanda?



- Kamu çalışanlarının maaşlarında kesinti olacak ve 3 yıl maaşlar dondurulacak



- KDV yüzde 23’e yükseltilecek



- Alkollü içeceklerde yüzde 20, sigara fiyatlarında ise yüzde 65 oranında ek vergi uygulanacak



- 35 bin euro’yu aşan, araba ve yat alımlarını da içeren lüks harcamalara özel ek vergi konulacak



- Yunanistan’da 3. maaş olarak adlandırılan Noel maaşında yüzde 30, Paskalya ile yaz tatili dönemleri için verilen ve 4. maaş olarak nitelendirilen yarımşar maaş ikramiyelerde ise yüzde 30 oranında kesinti yapılacak



- IMF’nin isteğiyle alınan kemer sıkma önlemleri özellikle orta sınıfı yoksullaştıracak



