-YUNANİSTAN'DA GÖSTERİLER TURİZMİ VURDU ATİNA(A.A) - 06.07.2011 - Yunanistan'da hükümetin mali reformlarını protesto etme amaçlı yapılan gösterilerin son günlerde binlerce rezervasyonun iptal edilmesine yol açtığı bildirildi. Yunan medyası, protesto, grev ve şiddet eylemlerinin turizmi vurduğunu belirttiği heberlerde, başkent Atina'daki 20 otelde yalnızca son 5 gün içinde iptal edilen rezervasyon sayısının 8 bin olduğunu duyurdu. Atina ile Pire kentlerini kapsayan Atika bölgesi Otelleri Birliği Başkanı Yannis Reços'un konuya ilişkin açıklamasında, Atina'nın dünya turizm sahnesinde güvensiz istikamet olarak mimlenmesine az kaldığı yönünde ''tehlike çanları'' çaldığı belirtilen haberlerde, Reços'un derhal önlem alınması çağrısında bulunduğuna da dikkat çekildi. Atina'da geçen 28-29 haziran günleri kent merkezinin adeta savaş alanına dönmesine yol açan protesto gösterileri düzenlenmişti. Polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalar 2 gün sürerken, merkezdeki bir otel çalışan ve müşterilerinin güvenliği göz önünde bulundurularak tahliye edilmişti. Gösterilerde onlarca gösterici ile polis yaralanmıştı. Öte yandan, kent merkezindeki maddi hasarın yaklaşık 800 bin avro tutarında olduğu belirtilen haberlerde, bu meblağın hükümet binaları, otel, dükkan ve kafelerdeki hasarları kapsamadığı kaydedildi.