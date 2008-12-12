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Dünya

Yunanistan'da göstericiler polis yaktı

Yunanistan'da 16 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başlayan olaylar dinmiyor. Göstericiler dün bir polisi yaktı

12 Aralık 2008 02:00

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 16 yaşındaki Aleks'in polis tarafından öldürülmesinin ardından 6 gün geçmesine karşın öfke dinmedi. Trajik olay ardından hükümetten kimsenin istifa etmemesi ve Aleks'i öldüren polisin özür dilemek yerine Aleks için kötüleyici sözler kullanması Yunanistan'da isyana neden oldu.

Hergün düzenlenen protesto gösterilerine her kesimden katılanlar polislere ‘katil' diye bağırırken son 1 yılda yolsuzluk skandallarıyla çalkalanan hükümette kimse cezalandırılmadığı belirtildi. Ekonomik kriz ortasında yüzlerce milyon Euro’'uk Vatopedi skandalının kopması ve Ekonomi Bakanının “Bütçede 7 milyar açığımız var” diyerek vergileri arttırmasının ardından devletin bankalara 28 milyar Euro'luk destekte bulunması halkı iyice kışkırttı. Ama o ana kadar bankalara toplam 3 milyar borcu olan halkın paralarıyla ileride evlerini haciz edecek bankalara maddi destek verilmesi “hükümet bizi soyuyor” olarak algılandı. “Polis yolsuzluk yapanları tutuklamak yerine çocuklarımızı öldürüyor” sesleri yükseldi.

Yunan gencih polis tarafından öldürülmesi ardından Yunanistan'da sosyal patlama görülürken ülkenin bütün şehirlerinde halk sokaklara döküldü ve her şeyi yakıp yıkmaya başladı. 15-16 yaşındakiler “Ben de 16 yaşındayım haydi beni de öldürün” diyerek polislerin önünde dizilirken karakolların etrafını sararken sokaklarda protesto gösterilerine katılıyor.


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