Yunanistan'da göstericiler bir polisi yaktı!

T24 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, hükümetin aldığı kemer sıkma eylemlerine karşı sokaklara dökülen halk ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.





Eylemcilerin molotof kokteylleri kullanarak gerçekleştirdikleri saldırılarda bazı polisler yanma tehlikesi yaşadı.



Başta Yunanistan Ekonomi Bakanlığı önünde olmak üzere kentin çeşitli noktalarında göstericiler ile güvenlik ekipleri arasında yer yer arbede çıktı. Polis, kendisine taş, sopa, domates, yoğurt atan göstericileri göz yaşartıcı gaz ile dağıtmaya çalıştı.



Öte yandan gösterici grubundan ayrılan, kendilerini, "iktidar karşıtı" ve "anarşist" olarak adlandıran gruplar, çevik kuvvet ekiplerini adeta molotofkokteyli yağmuruna tuttu. Çıkan ufak çaplı yangınlar kontrol altına alındı.



Protesto yürüyüşünün ardından ara sokaklarda çatışmalar çıkmasından endişe ediliyor.



24 saatlik genel grev

Yunanistan'da hükümetin kemer sıkma önlemleri ile çalışma koşullarını protesto eden kamu ve özel sektör çalışanları bugün 24 saatlik genel greve yapıyor.



Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (GSEE) çağrısıyla 24 saatlik grev yapan çalışanlar, her iki sendika ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliği'nin (PAME) düzenlediği protesto gösterilerine katıldı.



Başkentin merkezindeki Atina Üniversitesi ile Omonia meydanından yürüyüşe geçen göstericiler, Yunanistan Parlamentosu'nun bulunduğu Sindagma Meydanı'na kadar yürüdü.



Göstericiler, maaş, emekli maaşları ve ödeneklerindeki kesintileri protesto ederek, "Krizi biz ödemeyeceğiz", "Gençlerin işsiz, ilaç ve eğitimin paralı olması yasa dışı bir ahlaksızlıktır", "Halk karşıtı önlemlere hayır", "Eğitimcilere küçük düşürmeyen maaşlar istiyoruz" şeklinde sloganlar attı.



Grev ile gösterilere, kamu ile özel sektör, yerel yönetim büroları, banka, benzin istasyonları, KİT, toplu taşıma araçları çalışanları, liman işçileri, öğretmenler, sigorta ve gümrük görevlileri, eczacı, doktor, tüccar, mühendis ve gazeteciler katıldı.



