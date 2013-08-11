Yunanistan'da göçmen kampında gözetim süresine isyan

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında, kaçak göçmenlerin tutulduğu bir gözetim kampında çıkan ayaklanmada 10 polis memuru yaralandı.

BBCTürkçe'nin haberine göre, yaklaşık 1500 kaçak göçmenin bulunduğu Amigdaleza kampındaki olaylar, kaçak göçmenler için gözetim süresinin 12 aydan 18 aya çıkarılması kararının ardından başladı. Göçmenler, polisi taş yağmuruna tuttu ve yataklarını ateşe verdi. Gece geç saatlere kadar devam eden olaylar üzerine kampa çevik kuvvet sevk edildi.

Amigdaleza kampı, binlerce kağıtsız göçmenin ülkelerine geri gönderilme işlemleri tamamlanıncaya kadar tutulmaları için geçen yıl kurulan birkaç kamptan biri.

'Kötü muamele'

İnsan hakları grupları, göçmenlerin kamptaki güvenlik görevlilerinin kötü muamelesine maruz kaldığını ve yeterince sağlık hizmeti alamadığını söylüyor. KEERFA (Irkçılık ve Faşizm Tehdidiyle Mücadele Hareketi) adlı solcu örgüte göre geçen hafta Müslüman tutsaklar ibadetleri sırasında dövüldü, Temmuz'da da bir Afgan göçmen aylarca ihmal edilen enfeksiyon nedeniyle öldü.

Avrupa'ya gelen kağıtsız göçmenlerin yüzde 95'inin Yunanistan'dan giriş yaptığı tahmin ediliyor. Sınır kontrolleri nedeniyle diğer ülkelere gidemeyen göçmenler Yunanistan'da sıkışıp kalıyor.