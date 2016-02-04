Yunanistan'da genel grev



Grevin başta hava ve deniz ulaşımı olmak üzere birçok alanda hayatı durdurması bekleniyor. Genel grev nedeniyle başkent Atina'da toplu taşıma araçları çalışmıyor. Otobüs, tramvay, tren ve metro seferleri yapılamıyor.

Aleksis Tsipras başbakanlığındaki hükümetin tasarruf politikalarının resesyona yol açtığını öne süren sendika temsilcileri, işsizlikle mücadelenin öncelikli kılınmasını talep ediyor.

Hükümet reformlar çerçevesinde sosyal güvenlik alanında değişiklikler planlıyor. Erken emeklilik kaldırılıyor ve emekli maaşlarında kesintiye gidiliyor. Bununla birlikte sosyal sigorta primleri artırılıyor. Önlemlerle sosyal güvenlik kasalarının 800 milyon euroya ulaşan açığının kapatılması öngörülüyor.

Yunan sosyal güvenlik sisteminin çıkmazı

Yunanistan'da son yıllarda sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler yapıldı. Emeklilik yaşı 67'e çıkarılırken emekli aylıkları üçte bir oranında düşürüldü. Ancak uzun zamandır beklenen büyük hamle hâlâ yapılmış değil. Uzmanların hesaplamalarına göre emekli maaşının bugünkü düzeyde tutulabilmesi için 2016 yılında bütçeden sigortaya bir milyar euroluk "aktarma" yapılması şart. Yunan hükümetinin bu parayı nereden bulacağı merak ediliyor.