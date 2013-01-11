Yunanistan'da gazetecilere bombalı saldırı

Yunanistan'da tanınmış beş gazetecinin kaldıkları evlere yönelik kundaklama girişiminde bulunuldu.

Atina’da, sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından gazeteciler Yorgos İkonomeas, Evangelia Baltaci, Andonis Liaros, Petros Karsiotis ve Hristos Konstas’ın farklı semtlerde bulunan evlerine el yapımı bombalarla saldırı düzenlendi.

radikal.com.tr'da yer alan habere göre, gazetecilerin evlerinin giriş bölümlerine bırakılan bombaların patlaması sonucunda çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Binalarda maddi çaplı hasar meydana geldi. Polis, ulusal yayın yapan televizyon kanallarında tartışma programları sunan gazetecilere yönelik saldırıların, ‘iktidar karşıtı’ gruplarca yapılması ihtimalini değerlendiriyor. Hükümet de Radikal Sol Koalisyon’u (SYRIZA)suçladı.