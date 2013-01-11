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Dünya

Yunanistan'da gazetecilere bombalı saldırı

Atina'da, sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından gazetecilerin evlerine el yapımı bombalarla saldırı düzenlendi

11 Ocak 2013 20:41

Yunanistan'da tanınmış beş gazetecinin kaldıkları evlere yönelik kundaklama girişiminde bulunuldu.

Atina’da, sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından gazeteciler Yorgos İkonomeas, Evangelia Baltaci, Andonis Liaros, Petros Karsiotis ve Hristos Konstas’ın farklı semtlerde bulunan evlerine el yapımı bombalarla saldırı düzenlendi.

radikal.com.tr'da yer alan habere göre, gazetecilerin evlerinin giriş bölümlerine bırakılan bombaların patlaması sonucunda çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Binalarda maddi çaplı hasar meydana geldi. Polis, ulusal yayın yapan televizyon kanallarında tartışma programları sunan gazetecilere yönelik saldırıların, ‘iktidar karşıtı’ gruplarca yapılması ihtimalini değerlendiriyor. Hükümet de Radikal Sol Koalisyon’u (SYRIZA)suçladı.

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