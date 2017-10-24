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Dünya

Yunanistan’da gazetecilerden 48 saatlik grev

Io Chokona / Atina, 24 Ekim (DHA) – Yunanistan’da gazeteciler bugün 24 - 26 Ekim taraihleri arasında genel grev ilan ettiler

24 Ekim 2017 12:51

Io Chokona / Atina, 24 Ekim (DHA) – Yunanistan’da gazeteciler bugün 24 - 26 Ekim taraihleri arasında genel grev ilan ettiler.
Gazeteciler, sigortalarında yapılması düşünülen değişiklikleri protesto etmek için, bugün sabah saat 06.00’dan Perşembe saat 06.00’ya kadar, özel ve devlet sektöründe haber alanını ilgilendiren işlerinden uzak kalmaya karar verdiler.
Dünden beri Atina’da bulunan kreditöler, bugün Çalışma Bakanı Efi Ahtsoglu ile sosyal sigortaları ilgilendiren konuları ele alacaklar.
Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan açıklamada, “Biz özel muamele talep etmiyoruz. Adil bir muamele talep ediyoruz. Bütün çalışanlar için de geçerli olan sağlık sigortası ve yardımlaşma sandığında kesintiler olmaması için mücadele ediyoruz.” denildi.   

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