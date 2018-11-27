Yunanistan'da gazeteciler 24 saatlik greve girdi

Yunanistan genelinde gazeteciler, hükümetin ekonomi politikalarını protesto etmek sebebiyle yerel saatle sabah 6:00'dan itibaren 24 saatlik bir greve girdi.



Yunanistan'da 24 saat boyunca televizyon ve radyolarda haber bültenleri yayınlanmayacak yarın gazeteler çıkmayacak. İşçi sendikalarının yarın için düzenledikleri 24 saatlik grevi takip edebilmek için gazeteciler bir gün önceden greve girdiler.



Yunanistan’da kemer sıkma önlemlerine ve hükümetin ekonomi politikasına karşı gelen sendikalar “grevdeyiz, mücadeledeyiz-hakkımızı arıyoruz” sloganıyla hükümetten vergi politikasını durdurmasını, 751 euro asgari ücreti kabul etmesini, toplu sözleşmelere saygı duymasını, herkese iş hakkı tanımasını, sosyal güvenlik sistemini geliştirmesini ve emekli maaşlarına dokunmamasını talep ediyor.



YSEE işçi sendikasının ve PNO denizciler sendikasının ilan ettiği 24 saatlik grevden ülkede pek çok işin durması bekleniyor.



(DHA)