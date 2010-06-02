Yunanistan'da gazeteci grevi

T24- Yunanistan'da gazeteciler, hükümetin sosyal güvenlik reformunu protesto etmek amacıyla yarın 24 saatlik greve gitme kararı aldılar.



Grev nedeniyle yarın televizyon ile radyo kanallarında haber bültenlerinin yayımlanmayacağı, haber ağırlıklı internet sitelerinin sayfalarını yenilemeyeceği, basın toplantılarının da iptal edileceği kaydedildi.



Yazılı basın çalışanlarının greve katılmalarıyla gazete bayilerinin raflarının boş kalması bekleniyor.



Basın yayın çalışanlarının Atina kent merkezindeki Yunanistan Gazeteciler Sendikası (ESİEA) binası önünde toplanarak, parlamentonun bulunduğu Sindagma Meydanında son bulacak bir protesto yürüyüşü yapmayı kararlaştırdıkları da öğrenildi.



Toplu ulaşım iptal



Öte yandan toplu taşıma araçlarında çalışanların da, hükümetin ekonomik önlemlerini protesto etmek üzere yarın çalışmayacakları açıklandı.



Greve otobüs, troleybüs, banliyö trenleri, tramvay ve metro çalışanlarının katılacağı bildirildi. Toplu taşıma araçları çalışanlarının bu ay içinde başka grevler de programladıkları belirtildi.

Öte yandan Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu (ADEDY) ile İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (GSEE) aynı gerekçelerle önümüzdeki günlerde protesto gösterileri düzenlemelerinin planlandığı kaydedildi.





Sosyal güvenlik yasa tasarısı



Yunanistan'da sosyal güvenlik yasa tasarısının, 2018 yılından itibaren emekli maaşlarında yüzde 7 oranında kesintiye gidilmesini öngördüğü açıklanmış, emeklilik yaşı ve süresi artırılmıştı.



Bütçe açığının daraltılması çalışmaları çerçevesinde de, kamuda maaşları aylık 3 bin avroya kadar olan çalışanların, Yunanistan'da 13. maaş olarak adlandırılan Noel maaşı, Paskalya ile yaz tatili dönemleri için verilen ve 14. maaş olarak nitelendirilen yarımşar maaş ikramiyelerinin bundan böyle toplam bin avroya tekabül etmesini öngören önlemlere gidilmişti.



Önlemler çerçevesinde, aylık 2 bin 500 Avro'yu geçmeyen emekli maaşlarında da Paskalya ile tatil ödeneklerinin 200'er, Noel maaşının ise 400 Avro olarak belirlendiği, daha yüksek emekli maaşlarının ise düşürüleceği açıklanmıştı.



Kamu çalışanlarının ödeneklerinde yüzde 8 oranında kesintiye gidilmiş, kamuda gerek maaşların gerekse emekli maaşlarının dondurulduğu kaydedilmişti.



KDV'nin yüzde 21'den yüzde 23'e çıkartılması, sigara ve alkollü içki fiyatlarında yüzde 10 oranında ek vergi uygulanması, lüks harcamalarda da vergilerin arttırılması alınan önlemler arasındaydı.



Öte yandan, mart ayında da bir dizi ekonomik önlem daha alınmıştı.



Bu önlemler kamu çalışanlarının maaşlarında kesinti, KDV'nin yüzde 19'dan yüzde 21'e yükseltilmesi, ödeneklerde yüzde 12 oranında kesinti, emekli maaşlarının 2010 yılı süresince dondurulması, akaryakıt fiyatlarında 3 ile 8 sent arası zam, alkollü içeceklerde yüzde 20, sigara fiyatlarında yüzde 65 oranında ek vergi uygulanması ve tutarı 35 bin Avro'yu geçen otomobil ve yat alımlarını da içeren lüks harcamalara özel ek vergi konulmasını öngörüyordu. Ayrıca, 13. ve 14. maaşlarda da yüzde 30 oranında kesinti yapılmıştı.



Yunan sendikaları, tüm bu önlemler geri çekilinceye kadar mücadeleye devam edileceğini açıklamışlardı.