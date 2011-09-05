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Yunanistan'da Euro krizi!..

Ekonomik krizden kurtulmak için köklü reformları hayata geçirmeye çalışan Yunanistan'da halk tepkili. Hükümet yetkilileri ise endişeli...

05 Eylül 2011 03:00

T24 - Ekonomik krizden kurtulmak için köklü reformları hayata geçirmeye çalışan Yunanistan'da halk tepkili. Hükümet yetkilileri ise endişeli.

Yunanistan'da, hükümetin mali krizle mücadele temelinde uygulamaya koyduğu reformlara tepkiler sürüyor. Son olarak yüksek eğitime getirilmek istenen değişiklikleri protesto için öğretim üyeleri, 48 saatlik grev kararı aldı.        

Protesto eylemleri çerçevesinde öğrenciler tarafından işgal edilen üniversitelerin sayısı her geçen gün artıyor. İşgal edilerek kapısına "kilit vurulan" üniversite ve yüksek öğrenim kurumlarının sayısı 231'i aştı.

Hükümet yetkilileri, mali krizle mücadele çerçevesinde yapılan reformların eksiksiz uygulanacağını belirtirken, Yunanistan Eğitim Bakanı Anna Diamandopulu, alınan kararların uygulanmamasıyla oluşacak bir iç kaosun Yunanistan'ı AB'nin ortak para birimi Euro'nun dışına çıkarabileceği uyarısında bulundu.

Reformlara karşı olan tepkiler ve bu çerçevede ortaya atılan erken seçim iddialarıyla ilgili soruları yanıtlayan Diamandopulu, "Israrla seçim olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir iç kaosa sürüklenirsek ve zaman dengesiz olarak giderse, bütün tehlikeler açık olacak. Hatta bundan sonraki başbakan Euro'nun başbakanı olmayabilir" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, ise Yunanistan hükümetinin borç sorununu çözme konusunda gösterdiği son çabalara ilişkin şu anda bir değerlendirme yapmak için erken olduğunu da sözlerine ekledi.        

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, de 'Euro para birimi bölgesi denetimini güçlendirmenin kesinlikle zorunlu olduğunu'' söyledi.        

Paris'teki Montaigne Enstitüsünde konuşan Trichet, AB mevzuatlarının ve üye ülke yasalarının, ulusal bütçelerdeki değişimi yakından izleyebilecek şekilde olmasını istedi ve bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin vakit geçirilmeden yapılması çağrısında bulundu. Trichet, 21 Temmuz'da Yunanistan'daki krizle ilgili alınan karalarını acilen hayata geçirilmesini talep etti.   




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