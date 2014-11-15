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Spor

Yunanistan'da eski hakem sokakta dövüldü, ligler süresiz ertelendi

Merkez Hakem Komitesi'nin iki numaralı adamı eski hakem Zografos sokak ortasında saldırıya uğrayınca federasyon tüm ülkeye ültimatom yolladı

15 Kasım 2014 15:48

Yunanistan Futbol Federasyonu, sokak ortasında bir hakemin holiganlarca darp edilmesi üzerine ülkedeki tüm profesyonel lig maçlarının süresiz ertelendiğini duyurdu.

Polisin olayla yaptığı ilk açıklamalara göre 45 yaşındaki FIFA kokartlı eski hakem Christoforos Zografos, Cuma günü erken saatlerde Atina yakınlarındaki Kolonos bölgesi civarında motosikletle kendisine yaklaşan iki kişi tarafından darp edildi. Zanlıların kalın sopalarla saldırdığı hakemin hastanelik olduğu kaydedildi.

Federasyon, ilgili makamların ve güvenlik güçlerinin bu konu hakkında bir önlem alıncaya kadar hiçbir maça hakem göndermeyeceklerini açıkladı.

Merkez Hakem Komitesi'nin İskoç eski hakem Hugh Dallas'ın ardından ikinci adamı olan Zografos, maçlara hakemleri atayan grubun başında yer alıyor.

Daha önce Eylül ayında üçüncü lig müsabakası esnasında bir taraftarın öldürülmesi sonucu Yunanistan'da bir haftalığına ligler durdurulmuştu. 

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