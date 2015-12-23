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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'da eşcinsel partnerliğe onay

Yunan meclisi, muhafazakar milletvekilleri ve Ortodoks Kilisesi’nin tepkilerine rağmen, eşcinseller için sivil partnerliği onayladı.

23 Aralık 2015 11:41


Yunan meclisinde yapılan oylamada, 249 milletvekilinden 193'ü evet oyu verirken, 56 milletvekili ise karşı çıktı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, eşcinsel çiftlerin resmi olarak birlikte yaşamasına izin veren yasanın onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada “İnsan hakları için önemli gün“ ifadelerini kullandı.

Tsipras, “yasanın geri kafalılık ve utanç verici uygulamaları sona erdirdiğini“ söyledi.

Yunanistan, AB içinde eşcinsel çiftlerin resmi partnerliğini kabul etmeyen sayılı ülkeler arasındaydı.

2008 yılında iki çiftin yaptırdığı sivil partnerlik kaydı, bir yıl sonra yargı kararıyla iptal edilmişti. Özellikle Ortodoks Kilisesi yasaya karşı çıkıyor.

Yasanın onaylandığı saatlerde meclis önünde toplanan yüzlerce kişi, “Aşk günah değildir” sloganı altında eşcinseller için tüm hakların kabul edilmesini talep etti.

Yasa partnerliğe izin verse de eşcinsel çiftlerin evlat edinmesi hala yasak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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YunanOrtodoks KilisesiBaşbakanı Aleksis TsiprasDeutsche Welle Türkçe dpa/AFP BS/BK

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