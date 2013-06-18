Yunanistan'da ERT yayına devam edecek

İngiliz BBC kanalının haberine göre, Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras'ın, devlet kanalı ERT'nin kapatılması hakkında koalisyon partisi liderleriyle yaptığı konuşmalarda bugün sonuca varılamadı. Yunanistan danıştayı, ERT çalışanlarının hükümete karşı açtığı davada, yeni ulusal bir medya organı kuruluncaya kadar, kanalın yayına devam etmesi kararını aldı. Kararın ardından binalarının önünde kutlamaya başlayan ERT muhabirlerinden Eleni Hronda "Yedi gecedir burdayız. İlk defa insanların güldüğünü görüyorum" dedi.



Koalisyon partilerinden PASOK partisi lideri Evangelios Venizelos ve Demokratik Sol partisi lideri Fotis Kouvelis ile görüşen Samaras, "yozlaşmış" olarak adlandırdığı ERT'nin yerine yeni ve daha ucuza yayın yapabilecek bir medya kurulmasını, bu geçiş döneminde çalışacak küçük bir grubun işe alınmasını önerdi. Öneri koalisyon ortakları tarafından reddedildi.

BBC danıştay kararının, Samaras'ın kapatma kararından vaz geçmesi için oluşan baskıyı arttırıcağını belirtti. Yunanistan'da eğer koalisyonda bir karara varılmazsa, hükümetin düşebileceğini yazan BBC, ülkede yapılacak yeni bir seçimin, euro bölgesinde kaosa neden olacağını belirtti.