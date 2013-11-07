Yunanistan'da ERT işgaline polis baskını

Yunanistan'da polis çalışanların işgal ettiği eski devlet yayın kuruluşu ERT binasına göz yaşartıcı gaz atarak girdi, binayı boşalttı ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Binanın çevresindeki göstericileri dağıtıp kordon oluşturan polis, binayı oda oda arayarak işgalcileri çıkarttı.

Hükümetin Haziran ayında ERT'yi kapatıp 2 bin 600 çalışanının işine son vermesi ardından, çalışanlar işgal eylemi başlatmışlardı.

Yunanistan'ın muhafazakârların liderliğindeki koalisyon hükümeti ERT'nin kapatılması kararını, ekonomik kriz içindeyken devletin yayın kuruluşunun fazla masraflı olduğunu söyleyerek savunmuştu.

ERT'nin kapatılması üzerine sol bir parti Andonis Samaras başbakanlığındaki koalisyondan çekilmiş, hükümetin düşmesine ramak kalmıştı.

ERT'nin Haziran ayında kapatılması ardından yüzlerce devlet radyo ve televizyonu çalışanı binayı terketmeyi reddetmiş ve internet üzerinden yayını sürdürmüşlerdi. Fakat bu sabahın erken saatlerinde polis Atina'nın kuzeyindeki Aya Paraskevi mahallesindeki binaya bir operasyon düzenledi.

Bina dışındaki 200 civarında destekçiyi göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtan polis binayı oda oda dolaşarak boşalttı.

Reytingleri düşüyordu

İçerdeki işgalcilerden biri BBC'ye bina içindeki operasyonun oldukça barışçı geçtiğini söyledi.

20'yi aşkın eski devlet yayın kuruluşu çalışanı çıkarıldı, ama çıkmayı reddeden üç işgalci gözaltına alındı.

Polis boşaltılan binayı kuşatmaya alırken, göstericiler de yavaş yavaş yeniden toplanmaya başlamıştı bile.

Yunanistan'ın devlet denetimindeki Atina Haber Ajansı, ERT çalışanları sendikası Pospert'in başkanı gazeteci Panayotis Kafaciyannis'in de gözaltında olduğunu bildirdi.

ERT, 1989'da özel televizyon kanalları açılıncaya kadar Yunanistan'daki tek yayın kuruluşuydu.

Özel sektör rekabeti karşısında ayakta kalabilmesi için defalarca yeniden yapılandırılan kuruluşun reytingleri 1990'ların ortalarından bu yana sürekli düşüş gösteriyor bu da maliyeti konusunda tartışma yaratıyordu.

Haziran ayında Yunanistan hükümetinin, ekonomisini yeniden yapılandırma ve borçlarını geri ödeme konusunda uluslararası alacaklılarını memnun etme çabaları çerçevesinde Başbakan Andonis Samaras, ERT'nin kapatıldığını açıkladı.

Samaras, Yunan maliyesinin artık yılda 400 milyon doları aşkın maliyeti olan bir yayın kuruluşunu, yapısını tamamen değiştirmedikçe kaldıramayacağını söylemişti.

Halk TV ya da DT adlı geçici bir televizyon Temmuz ayından bu yana yayın yapıyor ve bu arada Nerit adı verilen yeniden yapılandırılmış devlet yayın kuruluşunun en erken 2014'de hazır olacağı söyleniyor.