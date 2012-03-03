Yunanistan'da erken seçim tarihi belli oldu



T24 - Yunanistan'da erken seçim tarihi konusunda anlaşma sağlandı. Erken seçimler 29 Nisan ya da 6 Mayıs'ta yapılacak.



Yunanistan'da, erken seçimlerin tarihi konusunda Yunan siyasi parti liderleriyle Avrupalılar arasında anlaşma sağlandı.

Yunan medyası, geçici hükümetin Başbakanı Lukas Papadimos'un, Brüksel'de AB zirvesi sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'ya, siyasi liderlerin ülkede erken seçimlerin 29 Nisan ya da 6 Mayıs'ta yapılması konusunda anlaştığını bildirdiğini duyurdu.



İtiraz eden yok



Haberlerde, Barosso'nun ve diğer Avrupalı liderlerin, seçimlerden sonra oluşacak yeni hükümetin kalkınma programının uygulanmasını sürdüreceği var sayımıyla, siyasi liderler arasında kararlaştırılan erken seçim tarihine itiraz etmedikleri belirtildi.

Hükümet sözcüsü Pantelis Kapsis de daha önce yaptığı açıklamada, Kasım ayında iş başına gelen Papadimos başkanlığındaki geçici hükümet, 130 milyar avroluk yeni kredi anlaşması ile ülkenin 100 milyar avro kadar borcunu silecek tahvil takası anlaşmasını (PSI) tamamlandıktan sonra en kısa sürede seçime gidilebileceğini ifade etmişti.