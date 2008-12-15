Yunanistan’da en iyi lider: HİÇBİRİ

Yunanistan’da, 16 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla ölmesi sonrası başlayan ve 8 gündür süren öğrenci isyanını kontrol altına almakta yetersiz kalan ve bu yüzden iktidarı sallanan Yeni Demokrasi Partisi’ne (YDP) en ağır fatura kamuoyu yoklamalarından geldi.



Thema gazetesinde yayımlanan Alco şirketinin araştırmasına göre, YDP, muhalefetteki PASOK’un yaklaşık yüzde 5 gerisine düştü.



Araştırmada PASOK halkın yüzde 31.4’ü tarafından tercih edilirken, YDP yüzde 26.6 ile ikinci sırada yer aldı. Araştırmaya katılanların yüzde 65’i Başbakan Kostas Karamanlis’in “Krizi aşabilme gücü olmadığında” birleşiyor.



Karamanlis’e eleştiri



Etnos gazetesinde yayımlanan Marc şirketinin araştırmasında ise Karamanlis hükümetinin kriz karşısındaki tutumunu olumsuz bulanların oranı yüzde 83 çıktı. YDP seçmeni ve sempatizanları arasında da yüzde 65 gibi büyük çoğunluk Karamanlis’i eleştiriyor.



Katimerini’de yayımlanan Public Issue şirketinin araştırmasında ise Yunanistan’daki siyasi liderlerin “yetersizliği” gözler önüne seriliyor. Araştırmanın “Hangi siyasi liderin öğrenci isyanı karşısındaki tutumu daha doğruydu?” sorusuna katılımcıların yüzde 41 “hiçbiri” yanıtını verdi. “Hiçbiri”ni, Karamanlis yüzde 20, ana muhalefet lideri Yorgo Papandreu yüzde 17 ile izledi.





