Yunanistan’da emeklilik reformuna karşı gösteri



Yunanistan'da vatandaşlar, emeklilik harcamalarında kesinti ve gelir vergisine zam öngören tasarruf paketine karşı sokaklara çıktı. Yunanistan Komünist Partisi'ne yakın sendikal cephe PAME'nin Atina'da düzenlediği gösteriye yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Selanik'te düzenlenen mitinge de katılım 6 bin kişi civarında oldu. Göstericiler “sosyal sigorta sisteminin dağıtılmasına hayır” şeklinde sloganlar attı. Polisin verdiği bilgilere göre öğleden sonra özel sektörde örgütlü sendika konfederasyonu GSEE'nin düzenlediği gösterilere de her iki kentte biner kişi katıldı.

Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) talep ettiği tasarruf programı Yunanistan parlamentosunda bugün son kez tartışılacak. Reform paketi akşam saatlerinde de oylamaya sunulacak. Tasarruf paketinin toplam hacmi 5 milyar 400 milyon euroyu buluyor. Bu meblağın üçte birini emeklilik kesintilerinden, üçte birini de vergi zamlarından elde edilecek gelir oluşturuyor. Kalan kısım ise "dolaylı vergilere" getirilecek zamlarla elde edilecek.

Pazartesi günü Brüksel'de bir araya gelecek olan Euro Bölgesi ülkeleri maliye bakanları Yunanistan'a mali yardımlara yeşil ışık yakılıp yakılmayacağını bir kez daha gündemine alacak. Olağanüstü zirveden bu yönde bir karar çıkması beklenmiyor. Müzakerelerin maliye bakanlarının 24 Mayıs'taki olağan toplantısına kadar sürmesi bekleniyor. Zirve öncesinde AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Yunanistan'ın iyi bir yolda olduğunu vurgulayarak “Programın ilk inceleme aşamasındayız ve hedeflere hemen hemen ulaşılmış durumda” diye konuştu.