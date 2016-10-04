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Dünya

Yunanistan'da emeklilere gözyaşartıcı gaz!

Eylemin hemen ardından Yurttaş Koruma Bakanı Nikos Toska, emeklilerin ve işçilerin eylemlerinde gözyaşartıcı gaz kullanılmasını yasakladı

04 Ekim 2016 01:16

Yunanistan'da polis, başkent Atina'da maaşlarının kesilmesini protesto eden emeklileri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandı.

Eylemde, yüzlerce gösterici bir polis otobüsünü devirmeye çalışırken, bazı göstericiler polis kordonunu geçme girişiminde bulundu.

Yunan emekliler, ekonomik krizden bu yana uygulanan kesintiler nedeniyle emekli maaşlarının yüzde 25 ila 55'ini kaybetti.

Emekli maaşları, Yunanistan'ın uluslararası borçverenlerle müzakerelerinde önemli tartışma noktalarından biri.

Başbakan Alexis Tsipras'ın hükümeti, kurtarma planındaki koşullar uyarınca emekli maaşlarında 1 milyar Euroluk kesinti daha yapmak zorunda.

Ancak geçen hafta bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan araştırmada, Yunanistan'daki emeklilerin yarısının resmen yoksulluk sınırının altında yaşadığını gösteriyor.

Emeklilerin protestosunda "400 Euro'yla geçinemiyoruz", "Krizin faturasını zenginler ödesin" sloganları atıldı.

Eylem, Yunan Parlamentosu'nda yüzde 2,7'lik ekonomik büyüme öngören bütçe tasarısı görüşülürken yapıldı.

Bazı eylemciler bu büyüme oranının mümkün olmadığını söyledi. "Bu büyük bir yalan" diyen 76 yaşındaki Vasillis Bardas "Bu hükümet, hepsinin toplamından daha da yalancı " diye konuştu.

Eylemin hemen ardından Yurttaş Koruma Bakanı Nikos Toska, emeklilerin ve işçilerin eylemlerinde gözyaşartıcı gaz kullanılmasını yasakladı.

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